Női szinten ritkán látott rendkívül nagy iramú, fizikális mérkőzés kerekedett ki a rangadóból, ami ráadásul élvezhető is volt. Ehhez a vendéglátó már a második percben góllal járult hozzá, s a folytatásban is a Tolna akarata érvényesült. A második félidőre mégis döntetlennel fordultak a felek, sokáig úgy tűnt, nem is változik az eredmény annak ellenére, hogy a Tolna mindent megtett ezért. Két perc sem volt vissza, amikor hatodik szabálytalanságért megítélt kis büntetőhöz (10 méteres) Vámosi Georgina állt oda. A fiatal játékos lövését kivédte a budaörsiek kapusa, a kipattanóra Mogyorósi Zsuzsanna reagált a leggyorsabban.