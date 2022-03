Óriási bravúr lett volna, ha most összejön, ilyen előzmények után a tisztes helytállás volt a cél. Rémálomszerűen indult a meccs, mire feleszméltek Studer Ánesék, már 8–0-ra vezetett a Sopron, amely a negyed felénél már tíz ponttal (12–2) állt jobban. Az első szekszárdi pontokat Goree Cyesha szerezte három perc után, aztán rendezte a sorokat a KSC, s gyorsan visszajött lőtávolon belülre (12–7). Nikolina Milics duplájára Studer Ágnes tett rá egy triplát. Volt rá lehetőség, hogy még közelebb is zárkózzon a Szekszárd, de Milics és Bálint Réka is rontott egy közelit, a negyed hajráját pedig megint megnyomta a címvédő, amely kilenccel járt előrébb az első rövid pihenő előtt. Közelebb jönni a második negyedben sem sikerült, s bár voltak jó időszakai a KSC-nek, a soproniak kézben tartották az irányítást. Jelena Brooks középtávolijával a harmadik percben 30–12-re vezetett már a negyed elejét ismét megnyomó Sopron, sőt Czukor Dalma triplájával a 15. percben már 35–14 állt az eredményjelzőn – először kúszott húsz pont fölé a különbség. Küzdött a KSC, de érezhető volt a fáradtság a szekszárdiakon, akik bő egy héten belül utaztak Isztambulba, Pécsre és most Sopronba is, s csak a Galata elleni Európa-kupa-odavágót játszották saját közönségük előtt. Még teljes kerettel is nehéz tartani a lépést a Sopronnal, hát még így...



A második félidőben sajnos már ennyi esélye sem volt a KSC-nek, mint az elsőben, a Sopron a 32. percben már 30 ponttal (!) járt előrébb, s végül 38-cal győzött. Nagy volt a különbség minden mutatóban a két csapat között: a soproniak 41, a szekszárdiak 31 lepattanót szereztek, a gólpasszok számát tekintve is jelentős volt a különbség (26:14), s a kevéssel több mint harminc százalékos szekszárdi mezőnymutatóval szemben a soproniak ötvenhárom százalékkal zártak.