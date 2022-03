A debreceni 0–4 után sem zuhantak össze Vámosi Georgináék, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy döntő mérkőzés harcoljanak ki az esélyesebb hajdúságiak ellen. A helyzeteket azonban most sem lőtték be, a DEAC viszont három helyzetéből kettőt is kihasznált, így a két tavalyi döntős közül a későbbi bajnok jutott tovább.