Bordán Anna: – Az ellenfél legeredményesebb játékosa a mérkőzés előtt belázasodott, így nem vállalta a játékot. Talán ez vagy más okozta, de a koncentrációnk védekezésben nem az előző hetekben megszokott volt. Látszott, hogy jó formában van a csapat, így szép támadásokból könnyedén lőttük a gólokat. Azonban a figyelem hiánya kezdett visszaütni elől is, így a félidő utolsó nyolc percét 6–2-re nyerték a vendégek. Szerencsére jókor jött a szünet. Egy kis „elbeszélgetés” után komolyat javult a védekezés. A támadásunk, ha nem is került a kezdeti szintre, de az átlagosnál jobb lett. Sajnálom az első fél­idő végét, mert a lányok még mindig nem értik, hogy ha nem koncentrálunk a mérkőzés egyes szakaszaiban, milyen „mélyre” tudunk kerülni, ahonnan nem mindig vezet egyenes út kifelé.



Férfi NB II., Dél-nyugat, a 15. fordulóban



Ferencváros U23–Hőgyészi SC 20–36 (7–20). Budapest, Elek Gyula Aréna, 50 néző. Vezette: Bugyi, Nász.

Hőgyész: Szente – Sipos M. 3, Nyitrai 3 (3), Sebestyén Cs. 3, Vald 2, Vojkovics I. 1, SZAKCSI 10. Csere: Hudra (kapus), Oláh 1, Teimel M. 3, Szabó T. 1, Vojkovics Gy. 4, Gadányi 1, Szabó B. 3, Pencs 1. Vezetőedző: Bán Tamás.

Hetesek: 1/0, illetve 3/3.

Kiállítások: 2, illetve 6 perc.



A nyolcadik perc végén még 5–1-re vezettek a hőgyésziek, akik a játékrész második felében 8–0-s sorozatot produkálva tizenkét gólra hizlalták az előnyüket. A magabiztos fél­idei vezetésük után sem tudott tíz gólon belülre kerülni a házigazda, mely végül a legnagyobb arányú vereségét szenvedte el eddig a szezon során. A HSC sorozatban hatodik győzelmét könyvelte el a bajnokságban.



Bán Tamás: – Tartottam ettől a mérkőzéstől, mert sosem lehet tudni, hogy az NB I.-es klubok kiket engednek vissza az alsóbb osztályú utánpótláscsapataikba. Ennek megfelelően készültünk és szoros mérkőzésre számítottunk, mindemellett hazai pályán ősszel csupán egyetlen egy góllal győztünk a Ferencváros ellen. Szerencsére ez a találkozó már nem olyanra sikerült, köszönhetően annak, hogy azt a hozzáállást folytattuk az első tizennyolc percben, amit az előző fordulóban Kalocsán befejeztünk. Tulajdonképpen az első húsz percben eldöntöttük a mérkőzés sorsát, jól védekeztünk és ebből gyors gólokat szereztünk. Utána csúsztak be ugyan hibák, a koncentráció már nem volt az igazi, de ez sem veszélyeztette a sikerünket. Ahogy Kalocsára, úgy most a fővárosba is sok szurkoló kísért el minket, szinte hazai pályát varázsoltak számunkra, ezért köszönet illeti őket.

Ez következik

Mindkét megyei csapat rangadót vív a következő fordulóban. A Szekszárd pénteken a harmadik Nagykanizsa otthonában lép pályára (kezdés: 18 óra), míg a hőgyésziek vasárnap a közvetlenül mögöttük álló Mecseknádasdhoz utaznak (kezdés 17 óra).



Női NB II., Dél-nyugat, az állás



1. Szekszárd 14 13 0 1 468–297 26 2. PEAC 14 13 0 1 432–311 26 3. Nagyatád 14 10 1 3 410–366 21 4. Fehérvár U22 14 9 2 3 444–389 20 5. DKKA U22 14 8 1 5 448–391 17 6. Rákosmente 14 6 2 6 378–412 14 7. Gárdony U22 14 5 3 6 374–381 13 8. Siófok U22 14 4 1 9 413–453 9 9. Hévíz 14 4 1 9 366–445 9 10. Nagykanizsa 14 3 0 11 319–389 6 11. Marcali 14 2 0 12 334–433 4 12. Balatonboglár 14 0 3 11 314–433 3

Férfi NB II., Dél-nyugat, az állás