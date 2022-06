A kenguru (U11) és gyermek (U12) korosztályú fiatalok a napi két kosárlabda foglalkozás mellett a tájfutást és a gokartozást is kipróbálhatták, de kutyás bemutató, a családsegítő központ által szervezett társasozás, népi játékok és légvárvilág-játszóház is színesítette a programot, valamint a tűzoltóautókkal is közelebbről megismerkedhettek.