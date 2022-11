Az utolsó teljes forduló következik az AutóCity megyei I. osztályú focibajnokságban, a tét pedig nem más, mint az őszi elsőség sorsa. Jelenleg a Bonyhád VLC áll az első helyen, de a völgységiek számára már a múlt hét végén befejeződött a 2022/2023-as bajnokság őszi idénye. A Varga Balázs dirigálta FC Dunaföldvárra viszont még egy vár egy mérkőzés, mégpedig Tamásiban. Ha győznek, az élre ugranak Fröhlich Rolandék.

Ha abból indulunk ki, hogy szeptemberben hazai pályán 6–0-ra győztek a földváriak, akkor igazából most sincs izgulni valójuk. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a labda gömbölyű, a meccs a pályán dől el, s ameddig a két csapat játékosai nem futottak ki oda, addig mindenkinek ugyanakkora az esélye. Persze hatalmas meglepetés lenne, ha a fiatalítás útján elinduló tamásiak meg tudnák nehezíteni a DFC dolgát, amely a legtöbb gólt szerezte eddig a szezonban, ráadásul Egejuru Godslove révén a góllövőlistát is egy földvári játékos vezeti.

Ha megszerzi az első helyet a földvári egylet, akkor a 2006-ban aranyérmes földvári egylet nyomába ered. A Kindl István dirigálta, s Fejes Zoltánnal, Nagy Lajossal, Farsang Jánossal és Fejes Zoltánnal fémjelzett Duna-parti együttes akkor a 15 csapatos bajnokságban úgy zárt az élen félidőben, hogy 14 meccsén 12 győzelem mellett egy-egy döntetlent és vereséget könyvelt el. A 35 pontos földváriakat a Tolna VFC 33, a Bölcskei SE pedig 32 ponttal követte. A lendület a szezon végéig kitartott, a földváriak 63 ponttal aranyérmesek lettek, a Tolna 62, a Bölcske 57 ponttal zárt.

Azóta egy második helyet (2007-2008-ban) tudtak elérni a Duna-partiak, akik az előző öt szezonban egy ötödik (2018), egy hatodik (2019), egy tizedik (2020), egy kilencedik (2021) és egy nyolcadik (2022) helyezést tudtak felmutatni, s esélyük sem volt rá, hogy beleszóljanak az érmes helyek sorsába. Aztán eljött az idei nyár, óriási tervekkel új csapatot építettek, s célként a bajnoki cím megszerzését és az NB III-ba kerülést tűzték ki. Félidőben jó úton járnak, de az utolsó lépést szombaton, Tamásiban még meg kell tenniük...

AutóCity megyei I. osztály, a 14. forduló programja

November 19., szombat: Tamási 2009 FC–FC Dunaföldvár 13 óra, Dombóvár FC–Bölcskei SE 13 óra, Bátaszék SE–Tevel Medosz SE 13.30 óra, Szekszárdi UFC–Kakasd SE 14 óra. A Bonyhád VLC a hétvégén szabadnapos lesz.

AutóCity megyei I. osztály, az állás

1. Bonyhád 12 9 2 1 36–12 29

2. Dunaföldvár 11 8 2 1 40–14 26

3. Dombóvár 11 7 1 3 31–8 22

4. Bátaszék 11 7 1 3 34–17 22

5. Bölcske 9 5 2 2 32–12 17

6. Tevel 11 4 2 5 20–24 14

7. Kakasd 12 3 0 9 22–42 9

8. Szekszárd II 11 1 0 10 12–51 3

9. Tamási 12 0 2 10 11–58 2