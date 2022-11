Eilingsfeld János és Devonte Green nélkül tizenkét pontos vereséget szenvedett a Szolnoki Olajbányász otthonában az Atomerőmű SE, mely utoljára a negyedik perc elején 7–6-nál vezetett a Tiszaligeti Sportcsarnokban, a folytatásban állandósult a tíz pont körüli, néha jóval a fölötti különbség. Csirke Ferenc, a paksiak vezetőedzője szerint jelen állapotukban jó mérkőzést játszottak, sőt ilyen produkcióval a legutóbbi két hazai találkozójukat a Sopron (75–80) és a DEAC (62–69) ellen megnyerték volna, de bajnokesélyes Szolnok ellen ez kevés volt.

„Problémáink mellett azért megpróbáltunk becsülettel felkészülni a Szolnok játékából, ami nehéz egy ilyen szintű csapat ellen. Mérlegelsz, hogy ki miben erős az ellenfélnél és próbálod a védekezéstaktikát úgy kialakítani. Az extra dobóikra koncentráltunk, akiket sikerült is levédekezni, de azok a játékosok okozták a vesztünket, akik talán gyengébben dobják a triplákat. Emiatt nem tudom leszidni a csapatomat, mert amit megbeszéltünk, azt végrehajtották. Ahhoz képest, hogy mennyit és hogyan edzettünk az elmúlt hetekben, azt mondhatom, hogy tényleg becsülettel odatette mindenki magát, ebből a mérkőzésből sokkal jobban tudunk építkezni és tanulni, mint a legutóbbi Debrecen elleni hazai bajnokiból” – fogalmazott a 46 esztendős szakember.

Kovács Ákos, a paksiak csapatkapitánya is úgy vélekedik, a jó dobóforma jelentette a felek közti különbséget.

„A Szolnok megérdemelten nyerte meg ezt a találkozót, mi csak futottunk az eredmény után, tíz ponton belül nem nagyon sikerült jönni. Ami a vesztünket okozta szerintem, hogy nagyon sok üres hármast hagytunk nekik, ők pedig ezt nagyon jó százalékkal ki is használták. Sok emberük dobott kintről is kosarat, veszélyesek voltak, hiába beszéltük meg, hogy kiket hagyunk dobni jobban és kiket nem, náluk szinte mindenki bedobta. Beleadtunk mindent a meccsbe, kevesen is voltunk, sérülésekkel küzdünk, ami nem könnyítette meg a helyzetünket, éppen emiatt nagyon panasz nem érheti a társaságot” – értékelt a 19 pontig és 6 gólpasszig és 3 lepattanóig jutó Kovács Ákos.

A három győzelemmel és négy vereséggel a 10. helyen álló paksiak jövő vasárnap a 4/3-as mutatóval álló Kecskeméthez látogatnak, majd november 30-án, szerdán a listavezető és címvédő Falco KC-t fogadják.

Tippmix Férfi NB I/A, 7. forduló

Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE 88–76 (28–19, 19–18, 22–20, 19–19)

Szolnok, 1700 néző. V: Cziffra, Goda, Makrai

Legjobb dobók: Rudner 14/12, Pongó Máté 12/6, Williamson 12/6, Barnes 12/3, illetve Edwin 23/3, Kovács Á. 19/3, Atkinson Jr. 16.