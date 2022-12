Mint megírtuk, az Atomerőmű KSC Szekszárd 92–63-ra legyőzte az E.ON ELTE BEAC csapatát a női NB I szombati meccsén, visszavágva a fővárosiaknak, a szeptemberben elszenvedett nem várt, kellemetlen vereségért.

„Közel harminc ponttal nyertünk egy olyan csapat ellen, amely az első fordulóban megvert minket. Ez a különbség lehetett volna nagyobb is, de az utolsó 5-6 percben lejjebb esett a mérkőzés színvonala, nem igazán azt játszottuk, amit szerettem volna és amire képesek vagyunk – mondta Djokics Zseljko, a szekszárdiak vezetőedzője. – Sokat most sem tudtunk készülni, mindössze egy edzésünk és egy videóelemzésünk volt, de így is sikerült megvalósítani azt, amit akartunk. A kettő-kettő elleni védekezésbe új rendszert hoztunk, s ha nem is teljesen, de 80 százalékban sikerült azt végrehajtanunk. A BEAC kulcsjátékosait, mint Morgan Green, Ana Vojtulek és Angyal Barbara, az átlaguk alatt tudtunk tartani.”

„Olyan csapat vagyunk, ahol nincsen konkrét ember, aki húsz pontot szór – fogalmazott a 19 pontjával, 10 szerzett labdájával és 9 gólpasszával 40-es VAL-értéket produkáló Miklós Melinda. – Ez változó, éppen, akinek jó napja van, most rám jött ki a lépés. Csapatszinten a védekezés, amit gyakoroltunk, hogy agresszívek legyünk és megmutassuk, hogyan tudtunk igazán játszani, az bejött. Voltak hibáink, amit ki kell javítani, s a végén is rá kellett volna tenni még egy lapáttal, de összességében örülök, hogy így tudtunk játszani.

A szekszárdiak jövő szerdán az Euroligában a lengyel Polkowice otthonában lépnek pályára.