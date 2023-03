A két szekszárdi, a serdülőkorhoz közelítő fiatal nem csupán egy-egy autogramvillanásnyi idején kerültek kontaktusba a magyar kardvívó-válogatott tagjaival, köztük az ország egyik, ha nem legnépszerűbb egyéni sportolójával, a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áronnal.

Hosszú perceken át kérdezhették is a sportági ikont, élő legendát, aki nagy-nagy rokonszenvvel viszonozta a gyerekek érdeklődését. Például arra is válaszolt, hogy mit gondolt, hogyan cselekedett a mostani budapesti döntőben, amikor is előbb hat, majd négy tussal vezetett már ellene a nagy riválisa, a világranglistán őt következő grúz Sandro Bazadze, de még is fordítani és nyerni tudott.

Mi több – a gyerekek nagy-nagy örömére – ő is visszakérdezett: a két szekszárdi tőrvívó hétköznapi edzésmunkájával, eddigi sportági tapasztalataikkal kapcsolatosan, akikben valóban egy életre szólóan elraktározták ezeket az élményeket, és úgy általában mindent, amit ezen a két teljes versenynapon a lelátón ülve átélhettek.