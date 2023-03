Fontos mérkőzéssel indította a tavaszt a Paksi SE másodosztályú csapata, az Ajka elleni alsóházi rangadó eredménye ugyanis kihatással lehet majd a szezon hátralévő részére. Horváth György együttese így is lépett pályára, s végig irányította a mérkőzést. Az első félidőben is sok helyzetet alakítottak ki az atomvárosiak, de ekkor csak egyet sikerült gólra váltaniuk, amikor Kiss Gréta kapufája után a vendég védőről a hálóba pattant a labda. A hazaiak kapujában debütáló Kerekes Brigitta később tizenegyest és ziccert védett, de a 16 éves Szűcs Laura és Kapéter Zoé, illetve az egy évvel idősebb Bárányos Flóra is előrébb vitték a csapatot.

A kemény csatákat hozó mérkőzés (Horváth Melitta sérülése miatt emberhátrányban fejezték be a mérkőzést paksiak) második félidejében már befelé is pattantak labdák, így a két csapat közti különbség az eredményen is megmutatkozott.

„Nagyon készültünk az idénynyitóra, hiszen egy hosszú szünet van mögöttünk. A meccset sajnos áthúzták a sérülések és betegségek, így az U19-es csapatból három játékost felhoztunk. A győzelem volt a cél, ezért mindent meg is tettünk, sok helyzetet alakítottunk ki, rengeteget lőttünk kapura, megannyi jó labdakihozatalunk volt. Magabiztos győzelmet arattunk, de meg kellett küzdenünk érte” – fogalmazott Horváth György.

NB II, Nyugati csoport, 12. forduló

Paksi SE–FC Ajka 3–0 (1–0)

Paks, v.: Kasza (Gellén, Mikics)

Paks: Kerekes B. – Kiss L., Fritz F., Marosi – Somogyi (Kapéter Z., a szünetben), Szűcs L., Sajabó, Debreceni K., Csehi (Bárányos, 59.) – Kiss G., Horváth M. Edző: Horváth György

Ajka: Hidi (Takács O., a szüneten) – Hannig, Schultz, Belovics (Kocsis L., 77.), Bozsoki, Kovács N. (Balassa, 62.), Szájli (Tömböl, 66.), Tamás-Kovács, Csik, Hered, Vattai. Edző: Sipos Tamás

Gólszerző: Szájli (30., öngól), Szűcs L. (47.), Debreceni K. (58., 11-esből)

Az atomvárosiak vasárnap 16 órakor a fővárosi Azul Verde SC vendégei lesznek.