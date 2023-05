A Tolna Megyei Testnevelési és Sporthivatal sportszakmai munkatársaként, majd Tolna Megyei Önkormányzat Ifjúsági és Sport Osztálya Sportszakmai munkatársaként egyik legfontosabb feladata a diáksport segítése volt. Huszonhat éve, 1997 óta látja el a Tolna Megyei Diáksport Tanács titkári feladatait. Munkáját odaadóan, szívvel-lélekkel végzi és személye mostanra teljesen egybeforrt Tolna megye diáksportjával. A megyében megrendezett összes régiós és országos versenyen a személyes megjelenése, precizitása, munkabírása biztosíték a végső sikerre.

Földesi Gyulával beszélgetett Rónai Gábor szerkesztő. Fotó: TEOL

Néhány napja rangos kitüntetést vehetett át a Magyar Sport Napja alkalmából Budapesten, a Puskás Arénában, ahol a Honvédelmi Minisztérium Sportért felelős államtitkársága Kerezsi Imre-díjjal ismerte el az egyetemi és diáksport területén végzett erőfeszítéseidet.

Földesi Gyula – mert róla van szó – eddig 1500 országos és 1500 megyei elődöntő, döntő szervezéséből vette ki a részét, s most is benne van a sűrűjében, hiszen ezen a hétvégén Szekszárd ad otthont az V.-VI. korcsoportos leány diákolimpiai döntőnek, amelyben két helyi csapatért is szoríthatunk.

A TEOL.hu legújabb podcast adásában vele beszélgettünk diáksportról, labdarúgásról és galambtenyésztésről – a nagy hobbijáról.

