A Szekszárdi Sportközpont versenyzője két éve már bajnok volt, most ismét az aranyéremért kelt útra Debrecenbe. Az edzéseken biztató formát mutatott, így joggal bízhatott abban, hogy ha a versenyen is tudja hozni ezt a szintet, akkor bajnok lehet az U15-ös korosztályban. Az esélyesség terhe rá is nyomta a bélyegét a rajtjára, mert kétszer is kihúzta a lábát a pedálból. Ezután viszont már minden rendben volt: az öt kilométeres fordítóban, már meg is fogta az egy perccel előtte induló mosoni riválisát, majd nem sokkal később már a két perccel előtte induló versenyzőt is begyűjtötte. Ezek a jelek arra engedtek következtetni, hogy szép lehet a vége. Szép is lett, végül közel 40 km/órás átlaggal a legjobb időt hajtva szerezte meg a győzelmet.

Az U13 fiúknál Mármarosi Manuelnek és Rádi Noelnek a tisztes helytállás és a tapasztalat szerzés volt a cél. Az WU15 lányoknál Mármarosi Alexa sajnos nem jó napot fogott ki, mert, ha hét másodperccel sikerül jobbat mennie már negyedik, de ez most nem jött össze neki.

A Szekszárdi Sportközpont eredményei

U15, 10 km: 1. Tulok-Darida Simon, 6. Mármarosi Marcell

U13, 6 km: 11. Mármarosi Manuel, 15. Rádi Noel

WU15, 6 km: 9. Mármarosi Alexa