Hivatalos oldalán adta közzé a Paksi FC az NB I-es csapat felkészülési programját. A rövid nyári pihenőt követően június 19-n indul útjára a munka, így kevéssel több mint egy hónapon keresztül hangolnak majd Bognár György tanítványai a július 29-én rajtoló új bajnokságra.

A paksiak most is elmennek edzőtáborozni, mégpedig a szlovéniai Zrecébe, ahol július 15. és 22. között készülnek, s ezidő alatt három felkészülési mérkőzést is játszanak. Az izraeli Maccabi Petah Tikva, a román FK Csíkszereda és a szintén izraeli FC Ashdod lesz az ellenfél.

Itthon a Vasassal, a Siófokkal, a Budafokkal és a Szegeddel mérkőznek meg Szabó Jánosék.

A Paksi FC edzőmérkőzései

Július 1.: Paksi FC–Vasas

Július 5.: Paksi FC–BFC Siófok

Július 8.: Paksi FC–Budafoki MTE

Július 12.: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Paksi FC

Július 16.: Paksi FC–Maccabi Petah Tikva (Zrece)

Július 19.: Paks FC–FK Csíkszereda (Zrece)

Július 22.: Paksi FC–FC Ashdod (Zrece)