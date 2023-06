Megismételt közgyűlésen választott elnököt a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Futball Club. A hétfőn este megtartott voksoláson a harmincnyolc fős tagság Kárpáti Zoltánnak, az eddigi elnöknek szavazott bizalmat, mégpedig egyhangúan. A posztért egyedül Kárpáti indult, akinek ez a harmadik ciklusa az egyesület élén. Az elnökségbe Keszthelyi Szabolcsot, Alessandro Arénát, Tarr Jánost és Gárdi Gábort választották be. A felügyelő bizottságba régi-új tagként Biró Ferenc, Till Zoltán, valamint a hozzájuk most csatlakozó Tóth Péter került be.