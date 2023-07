Négy évesen tanult meg biciklizni, de a versenyszerű kerékpározásnál csak azután kötött ki, hogy előbb kipróbálta a kosárlabdázást, majd több évig focizott. A 18. születésnapját idén ősszel ünneplő szekszárdi Takács Péter öt éve kötelezte el magát a kerékpársport mellett. Részben azért, mert szép gyerekkori emlékei voltak az édesapjával közös tekeréseikről, másrészt, mert nagyon megragadta őt a tévében látott kerékpárversenyek világa.

A Szekszárdi Kerékpár SE-nél kezdte, majd másfél évvel ezelőtt csapatot váltott: a pécsi és a vajdasági Zombor bringásklubok fúziójával létrehozott Lotus Team-hez igazolt. A csapatváltás lakhelyváltást nem jelentett, Péter továbbra is Szekszárdon él, nagyrészt itthon is készül a magyar-szerb egyesület neves szakembere, Marko Sudaric személyre szabott edzéstervei alapján. A versenybringások általában nagy csapatokban tekernek edzésen is, Péter azonban a legtöbbször egyedül, társak (és szélárnyék) nélkül rója a kilométereket a városból indulva hol Szálka, hol Zomba, hol Bonyhád irányába. Azt mondja, a fejlődése szempontjából előnyös, hogy állandóan szélárnyék nélkül kell nyomnia, mentálisan azonban jóval kellemetlenebb órákon át egyedül tekerni, mint társaságban.

A klubváltás mindenesetre úgy tűnik, meghozta az eredményét, a tavaly még 16 évesen kritérium országos bajnokságon negyedik lett az U19-es mezőnyben, emellett van egy ob-n szerzett ötödik helye, illetve több magyarországi és szerbiai versenyen állhatott fel a dobogó valamelyik fokára. Pályafutása eddigi legnagyobb eredményét idén tavasszal érte el: korosztályos válogatott lett. Azóta természetesen a nemzeti csapattal is edz és versenyez.

Péter a szekszárdi Garay gimnázium diákja, szeptemberben kezdi a 11. osztályt. A továbbtanulásról tehát még van némi ideje dönteni, bár fontosnak tartja a sulit is, de inkább a sporthoz húz a szíve: hosszabb távon profi kerékpárversenyzőként képzeli el a jövőjét. Ez az álma meg is valósulhat. Egyik felkészítője, Krutek László szerint Peti alázatos, elkötelezett, számára szinte csak a bringa létezik. Remek a taktikai érzéke, de ha kell, 120 százalékot présel ki magából. Kritikusan figyeli önmagát, érett sportoló, akinek nem elsősorban a genetikai adottságai, hanem az akarata, szorgalma az, ami a sikereket biztosítja számára.