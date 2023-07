Harmadik, egymás után a második NB III-as szezonját kezdi meg július 30-án a Majosi SE, amely immáron Bonyhád-Majos néven szerepel majd a következő pontvadászatban. Kardos Ernő csapata a 14. helyen végzett a Közép csoport 2022/2023-as kiírásában, s magabiztosan maradt bent a harmadik vonalban. A világoszöldek június 22-én kezdték meg a közös munkát, de már nem a háromcsoportos, hanem a négycsoportos NB III-ra készülnek.

Az MLSZ átszervezte ugyanis a bajnokságokat, a majosiak pedig a Dél-nyugati csoportba kaptak besorolást a másik három Tolna vármegyei egylet, a Szekszárdi UFC, a Paksi FC II és az újonc FC Dunaföldvár mellett. Itt játszik majd a Dunaújváros, az Érd, a Nagykanizsa, a Fehérvár II, a Ferencváros II, a Gárdony, az Iváncsa, a Kaposvár, a Mohács, az MTK Budapest II, a Pécsi EAC valamint a Szentlőrinc, azaz ránézésre elég kemény menet elé néznek Kugli Ákosék.

Erre a menetelésre öt edzőmeccsel készülnek Pál Achillesék, akik szerdán 18 órakor csapnak össze a mislenyiekkel. Július 8-án, szombaton Bonyhád-Börzsönyben a Szekszárdi UFC következik (kezdés 10 óra), július 12-én 18 órától az NB II-es Pécsi MFC-nél vendégeskednek a majosiak, akik július 15-én Kaposfüreden (17 óra), július 22-én pedig Jánoshalmán (11 óra) lépnek majd gyepre. A bajnokság július 30-án rajtol, a sorsolást még nem készítették el a Magyar Labdarúgó Szövetségben.

Nemcsak a bajnokság lebonyolítása alakul át, a majosi keret is jelentősen megváltozik. Eddig hét távozót jelentettek be hivatalosan: Petrovics Tamás, Ledneczki Gergő, Hock Attila Robin, Budai Imre, Czuczi Péter, Bognár Dávid és Lizák Péter sem viseli már a világoszöld mezt, az eddigi egyetlen érkező Preininger Patrik a Bonyhád VLC-től tért haza nevelőegyesületéhez. A klub hivatalos Facebook-csatornáján egyelőre mást nem közöltek, de biztosak lehetünk benne, hogy hamarosan újabb érkezőkről számolnak be, a zuhanyhíradóban például Simó Csongor Szabolcs visszatéréséről is lehet hallani.