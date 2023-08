Az atomvárosiak fiatal csapata a 28. percben Tapiska Géza kiállítása után emberelőnybe került, és a féildőből hátralévő időben négy gólt is bevágott a nem túl acélos vendégcsapat hálójába. Igazából ez alatt a 17 perc alatt el is dőlt a három pont sorsa. A fordulás után a paksiak kényelmes futballal is újabb három gólt szereztek, s végül 7–0-nál álltak meg. Ilyen sok gólt legutóbb 2021 decemberében szerzett a paksi együttes, amely az akkor még Közép-csoportban szerepelve a Gerjeni SK-t verte meg 8–0-ra.