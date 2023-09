Tipikus első mérkőzésen van túl az előző idényben bronzérmet szerző Hőgyész, amelynek játékán látszott, hogy a felkészülés során egy edzőmeccsen sem tudott teljes csapattal kiállni. Sok hibával kezdtek a hazaiak, az első hat percben négy támadásuk is lövés nélkül halt el. Helyzetükön Szente Gábor segített, aki a kapuban segítette ki társait.

A rutinos hálóőr nyolc védést mutatott be az első harminc perc során, ezt a jó formáját pedig átmentette a szünet utánra is. Szükség is volt rá, mert a technikai hibák nem szűntek meg, sőt Szakcsi Dávid 41. percben harmadszor is a kiállítás sorsára jutott. A belső védő kiesésével a védekezés sem volt már olyan masszív, a hétgólos előny (20–13) kettőre olvadt az utolsó tíz percre, de ennél közelebb nem tudtak felzárkózni a siklósiak.

„Nagyon visszafogott teljesítményt nyújtottunk, ennek köszönhető a szorosabb eredmény. Egy szezonra való hibát vétettünk, pozitívumként csak Szente Gábor és Teimel Márk játékát tudom kiemelni. Reméljük, hogy a következő fordulókban már az igazi arcunkat mutatjuk, mert ez a többi csapat ellen kevés lesz” – értékelte a találkozót Bán Tamás, a hőgyésziek vezetőedzője.

Férfi NB II, E-csoport, 1. forduló

Hőgyészi SC–MK Pelikán Siklós KC 25–21 (15–7)

Tamási, 120 néző. V.: Ihász, Pápai

Hőgyész: SZENTE – TEIMEL M. 4, Vald 5, Mikita 6 (2), Vojkovics Gy. 4, Szakcsi 3, Vojkovics I. 1. Csere: Hudra, Farkas G. (kapusok), Gadányi 1, Szabó T., Széles, Bujtás, Pencs, Kovács F., Pap Á. 1. Vezetőedző: Bán Tamás

Kiállítások: 8 perc+kizárás, illetve 8 perc

Hétméteresek: 2/2, illetve 3/2

A hőgyésziek szeptember 17-én, vasárnap Mecseknádasdra látogatnak (kezdés: 16 óra).