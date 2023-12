Be nem váltott ígéret volt

Süli János, a korábbi miniszter, a térség országgyűlési képviselője lapunk érdeklődésére azt mondta, az erőmű vezérigazgatójaként és Paks polgármestereként is dolgozott azon, hogy ez a dzsúdóközpont megépülhessen, s boldog, hogy be nem váltott ígéreteinek egyike most megvalósulhatott. Hozzátette, eddig méltatlan körülmények között készülhettek a paksi dzsúdósok, akik most egy olyan épületbe költözhettek, amely biztosítja a körülményeket az eredményes munkavégzéshez. „Sok sikert kívánok mindenkinek, s legfőképpen azt, hogy innen kerüljenek majd ki a jövő olimpiai bajnokai és világbajnokai.