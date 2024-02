Nem volt szívbajos a bahamai Zane Knowles, aki első két kísérletét a helyére tette – így kell bemutatkozni, mondhatnánk.

Persze nem volt nehéz dolga pénteken, mert az Atomerőmű SE jó napot fogott ki Debrecenben, régen látott eredményes játékkal két negyed alatt egy híján már hatvan pontnál jártak a piros-kékek.

Két expaksival, Lovro Buljeviccsel és Deon Edwinnel felálló DEAC jó kis csapat, ezt sem lehet vitatni, de a Paks sokkal jobb. Főleg most, hogy már ki vannak szórva azok a légiósok, akik foglalták csak a helyet, úgy néz ki, hogy a szakmai stáb végre megtalálta azokat a karaktereket, akikkel célt lehet majd érni.

Mindenesetre péntek este mindannyian bizonyítottak, Kassim Nicholson, Mario Ihring, Elijah Clarance és Kenny Wooten is odatette magát az első félidőben, de a fiatalok sem lógtak ki, Géringer Gergő például két triplát is bevágott – ő is egyre inkább bizonyítja, hogy lehet rá számítani.

Ebben – mármint a triplázásban – sokkal jobb volt az Atom, de igazából mindenben jobb volt, igazi csapatként játszottak a paksiak az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban.

Az öt ponttal megnyert első negyed után a másodikban egy ideig volt miért izgulni (37–33-ra feljöttek a hajdúságiak), de az etap hajrájában olyan rohamot tettek fel a pályára a paksiak, hogy ilyet csak ritkán látni.

Pillanatok alatt elhúztak, s úgy mehettek a nagyszünetre, hogy ezt a meccset már csak elveszíteni tudják.

Nem gondoltuk volna, hogy izgulni kell, de valahogy az öltözően hagyta a ritmust az ASE – rá sem lehetett ismerni a csapatra a fordulás után.

A debreceniek pedig megérezték a „vérszagot”, s szép lassan eltűntették a hátrányukat. A harmadik negyedet 27–14-re húzták be, aztán 6–0-val nyitották a negyediket, s 73–73-nál már senki sem merte volna megjósolni, hogy mi lesz ennek a meccsnek a vége.

A DEAC Mócsán Bálint büntetőjével a 33. percben először vezetett a találkozón, s ez olyan lélektani töltetet adott nekik, hogy már nem is engedték ki a kezükből a győzelmet.

Mondjuk ebben alaposan benne voltak a piros-kékek, akik öt perc alatt kettő (!) pontot tudtak feltenni a táblára, ez még egy gyerekbajnokságban sem fér bele.

A második félidőben pedig összesen 26-ot, ami az első félidei 59-hez képest nem sok.

Bánhatja az ASE, hogy elszórakozta a győzelmet, pedig kis szerencsével – s az eredmények kedvező alakulásával – a hatodik helyre is feljöhettek volna a tabellán...

Tippmix Férfi NB I, a 20. fordulóban

DEAC–Atomerőmű SE 87–85 (23–28, 17–31, 27–14, 20–12)

Debrecen, Oláh Gábor utcai sportcsarnok, 1400 néző. V: Nagy V., Makrai M., Rácz Zs.

DEAC: Edwin 10, Hőgye P., DRENOVAC 23/3, WILLIAMSON 9/3, BULJEVICS 12. Csere: Tadics 9, MÓCSÁN B. 24/15, Neuwirth. Vezetőedző: Andjelko Mandics. Atomerőmű SE: Ihring 14/9, CLARANCE 22/6, Géringer 6/6, NICHOLSON 20/6, Wooten 5. Csere: Knowles 6, Kovács Á. 7/3, Kucsora 5/3, Kékesi, Dorogi. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Az eredmény alakulása: 2. p.: 0–6. 5. p.: 7–12. 9. p.: 17–23. 13. p.: 28–35. 18. p.: 38–52. 22. p.: 45–64. 27. p.: 58–68. 32. p.: 73–73. 35. p.: 81–75. 39. p.: 82–79.