Tipikus szezon elei formában kezdték a mérkőzést a csapatok, a Fekete Gólyák védekezése hagyott kívánnivalót maga után, de a nagykanizsaiak még többet hibáztak, így az első húsz percben a vendégek vezettek (7–8). A hazaiak, ráérezve a Szekszárd dekoncentrált játékára, fellelkesedve egy 10–2-es szakaszt produkálva előnnyel mehettek pihenőre.

A második félidő hazai góllal kezdődött, de Szentes Lili három góljával minimalizálták a különbséget a szekszárdiak (14–13). A másfél év után visszatérő Bencze Dóra ügyes betörésekkel és Farkas Anita helyzetbehozásaival segítette a csapatot, és a védekezés feljavulásával az FGKC visszavette a vezetést. Az utolsó szakaszra a kapuból is megjött a segítség (Schell Gabriella két büntetőt is hárított), így ha nehezen is, de „behúzták” a két pontot a vendégek.

Női NB II, E-csoport, 12. forduló

Tungsram SE–Szekszárdi Fekete Gólyák KC 20–26 (13–10)

Nagykanizsa, 60 néző. V.: Rozina, Ujvári

Szekszárd: Schell – BENCZE 2, FARKAS A. 10, Kapás 5 (1), Pataki 2, Bognár Zs. 4 (2), Szentes 3. Csere: Péti (kapus), Szmacska, Orbán E., Köbli, Szommer, Tompai. Edző: Bordán Anna

Kiállítások: 4, illetve 6 perc.

Hétméteresek: 9/7, illetve 4/3.

„Saját magunknak tettük nehézzé a mérkőzést, számtalan kihagyott ziccer és rontott lövéseinkből leindultak minket, hat percig gólt sem lőttünk. A védekezésünk visszaesett, így a vendégek a félidő végére három góllal elmentek. Sajnos a második játékrészben folytatódtak a hibák, voltak felvillanások, de mind védekezésben, mind támadásban közepes és gyenge produkciók váltogatták egymást. Egyre nehezebb ellenfelek jönnek és ennél a teljesítménynél sokkal több kell” – értékelt kritikusan Bordán Anna, a szekszárdiak edzője.

A bajnokság állása