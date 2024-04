A szegediek egy győzelemmel és három vereséggel állnak tavasszal. A fehérváriakat 6–0-ra legyőzték, a Puskás Akadémiától és a Ferencvárostól egyformán 3–0-ra, a győriektől pedig 8–0-ra kaptak ki. A Haladás elleni mérkőzésüket elhalasztották, azt április 17-én jövő szerdán pótolják.

Ősszel nagy meccsen 4–2-re győzött hazai pályán a Szekszárd a szegediek ellen, az akkori négy gólszerző, Kiss Gabriella, Vári Viktória, Brianna Taylor és Prigli Barbara most is bevetésre készen várja az összecsapást.

A sárga-feketék egy győzelemmel, egy döntetlennel és három vereséggel állnak, legutóbb nagy meccsen kaptak ki 3–2-re az Astrától. Most Szegeden szeretnék visszahozni az akkor elvesztegetett pontokat.

„Amit tudtunk elvégeztünk a héten, bízom benne, hogy ez elegendő is lesz a szombati mérkőzésre – mondta Micskó Márk, a szekszárdiak vezetőedzője. – Panaszkodni nem fogok, remélem mindenki átérzi a találkozó fontosságát. Öt mérkőzés van hátra, szeretnénk minél több pontot begyűjteni, hogy a bajnokság vége is jó legyen. Janecz Jessica beteg lett, így ő nem tudja vállalni a játékot, Prigli Barbara pedig iskolai elfoglaltság miatt nem lesz velünk. Nagyon kemény ez a tavaszi szezon számunkra, de meg kell ugranunk ezt a magasságot is. Célegyenesben vagyunk a bajnokságban, de még pontot, pontokat kell szereznünk!” – tette hozzá.

Simple Női Liga, 18. forduló.

Kész St. Mihály–Szekszárdi UFC, szombat, 16 óra.

Simple Női Liga, NB I.

1. Ferencváros 17 15 2 0 69–3 47

2. Győr 17 15 1 1 71–6 46

3. Puskás AFC 17 14 0 3 51–12 42

4. MTK Bp. 17 12 2 3 39–16 38

5. Diósgyőr 17 6 4 7 27–36 22

6. Astra-Üllő 17 6 3 8 18–22 21

7. Haladás 16 5 4 7 23–30 19

8. Szekszárd 17 4 4 9 20–42 16

9. Soroksár 17 4 2 11 17–43 14

10. Szeged 16 3 2 11 19–43 11

11. Budaörs 17 1 4 12 8–58 7

12. Fehérvár 17 1 2 14 9–60 5