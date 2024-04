– Mit jelent számodra, hogy a csapatod kapitánya lehetsz?

– Hatalmas megtiszteltetés és nagy küldetés is egyben. Izgalmas szakasz az életemben, melyben nagyon sokat tanulhatok magamról és fejlődhetek. Nagy öröm számomra, hogy már több éve élvezhetem a csapat és stáb bizalmát – felelte Theodoreán Alexandra, az MKOSZ oldalán.

– Kitől örökölted meg ezt a titulust és mit tanultál tőle erről a szerepkörről?

– Bálint Rékától vettem át, akivel sok szezonon át együtt alkottunk nagyon jó párost ebben a pozícióban. Rengeteget tanulhattam tőle és nagyon jól kiegészítettük egymást. Nagyon sok jó tulajdonsága közül, talán a szervezettsége, ami a leginkább megfogott. Különleges képessége viszont a „tyúkanyóság” volt. Hiányzol, Hami!

–Hogyan írnád le a vezetési stílusodat?

– Szívügyem, hogy mindenki fontosnak érezze magát a csapatban. Épp ezért törekszem arra, hogy egyenlőség legyen. Ez alapvető cél számomra, azonban sok esetben nehezebb „összefésülni” a különböző személyiségtípusokat, de a kommunikáció itt is kulcsfontosságú. Figyelek a társaimra és megteszek mindent azért, hogy családias légkörben érezzék magukat.

– Milyen módszerekkel szoktad motiválni a társaidat?

– Nincsen bevált módszerem, inkább próbálom figyelni, hogy éppen mire van szükségük. Vannak napok, amikor csak lazítani kell a hangulaton és vannak, amikor hitet kell adnunk egymásnak, hogy az elvégzett munka mindig meghozza a gyümölcsét. A csapatsport ezért is szép, hiszen akaratlanul is, de mindennap motiváljuk egymást. Egy-egy pozitív visszacsatolás csodákra képes.

– És te miből meríted a motivációdat leginkább?

– Még „régi motorosként” is szeretnék fejlődni, ez egy alap motiváció a mindennapokra, valamint minden szezonban kitűzők egy célt, ami hajt előre. A legnagyobb motiváció azonban a társaimban rejlik, hogy értük és a közös sikerességért adjak ki mindent magamból. Legyen szó edzésről, mérkőzésről vagy egy csapatépítő kalandról.

– Mi volt a legnagyobb kihívás, amivel eddig kapitányként szembesültél?

Amikor először megkaptam ezt a lehetőséget, sok kérdés és bizonytalanság merült fel bennem. Ebben nagy segítségemre volt Zeljko, aki utat mutatott, hogy mitől lehetek jó és hiteles kapitány.

– Mely tényezők szükségesek a csapategység kialakulásához?

– Egy közös buli jó alapokat teremt, mindenki feloldódik és a vicces emlékek végig kísérnek egy szezonon át. Ez lenne az indulópont, amit nyitottsággal, türelemmel és elfogadással kell megfűszereznünk. A végleges recept különleges alkotója azonban a csapatsikerek, egy-egy nagy győzelem még jobban összekovácsolja a csapatot.

– Kiket tartasz példaértékű csapatkapitánynak a kosárlabda és más csapatsportok világából?

– Sue Bird és Lékai Máté.

– Szerinted mi egy csapatkapitány három legfontosabb tulajdonsága?

– Optimista, határozott, empatikus.

– Végezetül mit üzensz a csapattársaidnak és a szurkolóknak?

– Teamwork makes the dream work! Most kell még jobban hinnünk egymásban és a csapatunkban, közösen bármire képesek vagyunk! Maradjatok továbbra is mellettünk, harcoljunk együtt a céljainkért! A kék szív együtt dobban!