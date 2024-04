Április 19., péntek

FORMA-1 Kínai Nagydíj, sprintidőmérő, 9.30 (M4 Sport), sprintfutam 5 (szombaton, M4 Sport)

KERÉKPÁR Tour of the Alps, 5. szakasz, 13.35 (Eurosport1)

KÉZILABDA Férfi NB I: Telekom Veszprém–OTP Bank-Pick Szeged 20 (M4 Sport). Német liga: Flensburg–Magdeburg 20 (Sport2)

KOSÁRLABDA NBA, a rájátszásba jutásért: Miami Heat–Chicago Bulls 1 (szombaton, Sport1), New Orleans Pelicans–Sacramento Kings 3.30 (szombaton, Sport1)

LABDARÚGÁS Francia liga: Nice–Lorient 21 (Match4). Német liga: Frankfurt–Augsburg 20.30 (Aréna4). Olasz liga: Genoa–Lazio 18.30 (Sport1), Cagliari–Juventus 20.45 (Sport1). Spanyol liga: Athletic Bilbao–Granada 21 (Spíler2). Szaúdi liga: al-Nasszr–al-Fajha 17 (Spíler1). UEFA Ifjúsági Liga, elődöntő: Olympiakosz–Nantes 14 (Sport2), Porto–AC Milan 18 (Sport2)

RÖPLABDA Férfi Extraliga, döntő, 2. mérkőzés: MÁV Előre Foxconn–Fino Kaposvár 17 (M4 Sport)