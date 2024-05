A Strandlabdarúgó Európai Bajnokok Tornáján a férfiaknál 36 csapat vesz majd részt. Az együtteseket kilenc négyes csoportba sorolták be, melyekből az első kettő kvalifikálja majd magát a kieséses szakaszba. A csoportmérkőzések június 9-én kezdődnek, a döntőt 16-án rendezik az Estádio do Viveiro Jordan Santos Beach Arénában, Nazaréban.

A Bonyhád BFC 2023-as bajnokcsapata

A Bonyhád BFC-t újoncként a negyedik kalapból sorsolták ki, így eleve nem számíthattak könnyű sorsolásra, de a szerencse sem volt igazán velük, mert Bölcsföldi Zoltán gárdája mindegyik kalapból az egyik, ha éppen nem a legerősebb riválist kapta. Az első kalapból mindjárt a portugál SC Braga-t, melyet jellemzően portugál és brazil válogatottak és világbajnokok, javarészt a sportág világsztárjai alkotnak. Nem mellesleg az Euro Winners Cup legutóbbi hét kiírásából hatszor döntőt játszottak, melyekből hármat meg is nyertek.

A második kalapból a francia Marseille érkezett, amely jelenleg kilencedik a világranglistán. Ezen klub adja a francia válogatott gerincét, akik mellett még minőségi légiósok is erősítik a gárdát. Az első két csapathoz képest már-már kishalat fogtak a harmadik kalapból a cseh Slavia Praha személyében, de a csehek kirakatcsapatát sem érdemes lebecsülni, már ha bárki is ezt tette volna, hiszen ott is válogatottak egész sorát találhatjuk.

A torna helyszínéül szolgáló nasaréi Estádio do Viveiro Jordan Santos Beach Aréna

„Igen komoly szezon elé nézünk, hiszen a hazai megmérettetéseken kívül ott leszünk a Közép-európai Kupában, melyen címvédőként vehetünk részt és amely egyúttal felkészülésül is szolgál majd május végétől az Európai Bajnokok Tornájára – fogalmazott Bölcsföldi Zoltán. – Portugáliába június 7-én utazunk, két nappal később kezdjük meg a történelmi szereplésünket. Az előttünk álló feladatok minden szempontból óriási kihívás elé állították együttesünket. Pénzügyi lehetőségeink igen korlátozottak, így a háttér előteremtésén még a mai napig dolgozunk, egyúttal ezúton is köszönjük támogatóinknak az eddigi segítséget, valamint Bonyhád Város Önkormányzatának, hogy a csapat mögé állt.”

A csapatvezető hozzátette, egyrészt a pénzügyi helyzet, másrészt elvi okokból is arra a szakmai döntésre jutott Szász Dávid vezetőedzővel, hogy az Európai Bajnokok Tornáján azokkal a játékosokkal vesznek részt, akik kivívták a részvétel jogát. A sorsolás ismeretében kicsit „mission: impossible” lesz a csoportjuk, hiszen óriás klubokkal találkoznak majd Nazaréban.

„Ellenük tétmeccsen még pályára lépni is megtiszteltetés. A Marseille is top 10-es csapat és a Slavia Praha sem nevezhető éppen kis klubnak. Óriási élmény és kihívás lesz minden egyes csoportmeccs, melynek minden percét szeretnénk kiélvezni, tanulni, ha már a sorsolás így alakult. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy eleve feltartott kezekkel mennénk majd fel a pályára, sőt nagyon szeretnénk meglepetést okozni, még ha ebben a csoportban a pontszerzés is óriási bravúr lenne, a továbbjutás pedig szinte a csoda kategória” – zárta.