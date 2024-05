Sebastjan Krasovec beváltotta ígéretét, az utolsó bajnoki mérkőzésen olyan játékosoknak adott lehetőséget, akik a szezon során kevesebb játékidőt kaptak. A légiósok közül Kassim Nicholson, Mario Ihring és Kenneth Wooten a nevezettek között szerepelt, de pályára egyikőjük sem lépett, így színtiszta magyar csapattal meccselt a szlovén vezetőedző.

A paksiak így is 7–0-val kezdtek, a Kecskemét két és fél perc után szerezte első pontjait. A második negyed elején már a hazaiak vezettek, akik elléptek tíz pontra is, és ez a különbség állandósulni látszott. A nagyszünet után a mezőny legeredményesebb játékosa, Kucsora Csaba duplájával visszavette a vezetést az ASE, amely a végig is nagyot küzdött, de két ponttal alulmaradt a hírös városban.

Az Atomerőmű SE az alsóházi rájátszást hat győzelemmel és négy vereséggel abszolválta, s végül a 10. helyen fejezte be a bajnokságot.

Tippmix Férfi NB I/A, alsóház, 10. forduló

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Atomerőmű SE 82–80 (22–23, 22–16, 17–20, 21–21)

Kecskemét, v.: Cziffra Cs., Pozsonyi L., Dr. Popgyákunik B.

Kecskemét: SINIK 9/3, Tóth B. 3/3, Ivkovics M,. 12/3, Körmendi 4, Karahodzsics 6. Csere: DRAMICSANIN 11/3, Wittmann 10/6, Kucsera 5/3, BOGUES 22/3. Edző: Ivkovics Sztoján

Atomerőmű: KOVÁCS Á. 22/3, KUCSORA 28/6, Sövegjártó 5/3, Kékesi 3/3, EILINGSFELD 17. Csere: Arnold 2, Heimann, Pajor 3/3. Edző: Sebastjan Krasovec