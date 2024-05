Izsák Lajos 1989-ben, aktív labdarúgó pályafutásának befejezését követően kezdett bekapcsolódni az Atomerőmű Sportegyesület életébe, jelenleg is aktív tagja, s egyben vezetőségi tagja is az Öregfiúk Labdarúgó szakágnak. Bár a pályán eltöltött közel 35 év után az aktív játék mára már kicsit háttérbe szorult, de vezetőségi tagként továbbra is nagy lelkesedéssel segíti a csapat működését, a fiatalabbak beilleszkedését.

Vezetésével hosszú éveken át indult a városi szabadtéri és terembajnokságban az Atomerőmű kispályás focicsapata. A foci mellett az ASE sí szakcsoportjának is tagja, az utóbbi 15-20 évben rendszeresen részt vett a szakcsoport által szervezett túrákon.