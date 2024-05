A bennmaradásért folytatott küzdelemben a hazaiak győzelmi kényszerben léptek pályára, a találkozó ugyanakkor szűk negyedóra után gyakorlatilag eldőlt. Kaveczki Edina vezérletével, valamint Bognár Zsanett és Szentes Lili kiemelkedő játékával ekkor 11–2-es vendégvezetést mutatott az eredményjelző. Az irányítót később emberfogással kezdték kísérni, de egy időkéréssel rendezni tudták soraikat a szekszárdiak. Kapás Tekla és Farkas Anita is beszállt a góltermelésbe és egy-két balszerencsés kapott gól ellenére tíz fölé növelték a különbséget (7–18).

A második félidő elején visszatértek a hazaiak a hatos falhoz, a kapusukat – nem kisebbítve a jó teljesítményét – „összedobálták” Farkasék, de Bognár átlövéseivel átlendítették a holtponton a csapatot, míg Bencze Dóra középső védőben történő szereplésével sokat javult az FGKC hátul. Az utolsó percekben mindenki játéklehetőséget kapott a szekszárdiaknál, a 2006-os születésű Köbli Ágnes meglőtte első NB-s gólját.

NB II, E-F csoport, alsóház, 6. forduló

VSK Tököl–Szekszárdi Fekete Gólyák KC 20–37 (10–21)

Tököl, 50 néző. V.: Horváth K., Krupánszki

Szekszárd: Schell – Farkas A. 5, KAPÁS 4, Pataki 1, BENCZE, BOGNÁR Zs. 11 (1), KAVECZKI 7. Csere: Péti (kapus), SZENTES 7, Szmacska 1, Tompai, Köbli 1. Edző: Bordán Anna

Kiállítások: 10 perc + piros, illetve 10 perc.

Hétméteres: 5/5, illetve 1/1.

„A rájátszásban remek teljesítménnyel nyertük meg hatodik mérkőzésünket is. Nagyon furcsa, de az idegenbeli mérkőzéseken sokkal jobb teljesítményt nyújtunk, mint otthon. Mindenképpen a biztos bennmaradást tűztük ki célul, de most már egy pont megszerzésével biztos elsők lehetnénk az alsóházban. Pici részfeladat lesz, de fontos, hogy Tompai Laura is kerüljön fel a góllövőlistára” – fogalmazott Bordán Anna.

A szezonból még két mérkőzés van hátra, a Szekszárd szombaton Szigetszentmiklósra látogat (12 óra), majd május 26-án hazai pályán a Budaörs U21-es csapatát fogadja (17 óra).