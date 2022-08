Novák Katalin sorrendben Varsót, Erdélyt, Berlint, Prágát, Bukarestet, Rigát, Brazíliavárost és Ljubljanát kereste fel, az első jeleit mutatva annak, hogy államfőként aktív diplomáciai szerepvállalásra törekszik - számol be róla a Magyar Nemzet.

Míg az első, varsói látogatás és az Andrzej Duda lengyel államfővel való találkozás a lengyel–magyar barátság fontosságát hivatott jelképezni még a háborús időkben is,

a vatikáni–magyar kapcsolatok jelentőségét a háborúellenes politika értékeli fel.

Az orosz–ukrán háború fél évvel ezelőtti kitörése óta Orbán Viktor miniszterelnök és Ferenc pápa sürgeti a leghangosabban a fegyverszünetet. A találkozónak „különös jelentőséget ad a háború, hiszen a szentatya közismert arról, hogy a béke érdekében mozgósítja befolyását, és Magyarország is azt az álláspontot képviseli, hogy minél hamarabb béke legyen” – nyilatkozta Orbán Viktor, miután a választások utáni első hivatalos külföldi útja a Vatikánvárosba vezetett áprilisban. A látogatást követően az olasz lapok is kiemelték, hogy

habár korábban a migráció kérdésében voltak nézeteltérések a Vatikán és a magyar kormány közt, a jelenlegi orosz–ukrán konfliktus közelebb hozta egymáshoz a feleket.

A békepártiságon túl a családok támogatása és védelme is olyan kérdés, amelyben Budapest és a szentszék azonos álláspontot képvisel. – Mi mindannyian azt gondoljuk itt, Rómában, a Vatikánban is és Budapesten is, hogy korunk legfontosabb közössége a család. Ez a végső mentsvár és a végső menedék a modern ember számára, ezért minden erőnket annak érdekében kell mozgósítani, hogy ezt a közösséget, a modern kor legfontosabb emberi közösségét, a családot megvédjük és megerősítsük, és ebben számíthatunk a szentatyára − fogalmazott Orbán Viktor áprilisban. – A nyugati világ, benne Magyarország súlyos demográfiai kihívásokkal néz szembe: sehol sem születik elengedő gyermek a népesség hosszú távú fennmaradásához, a gyermekvállalási kor kitolódik, a fiatalok pedig sok esetben végül lemondanak a családalapításról. Ezzel párhuzamosan számos mozgalom a gyermekvállalást, a családalapítást teszi felelőssé korunk kihívásaiért. Ezért

a családok helyzete, jó- és jólléte, környezetük állapota a legfontosabb nemzetstratégiai kérdéssé vált

– vallja ugyancsak Novák Katalin, aki minden bizonnyal erről is tárgyalni fog Ferenc pápával.

A vatikáni látogatás jelentőségét továbbá az adja, hogy „Novák Katalin szerepfelfogásában is kulcsszerepet játszik hitének nyilvános vállalása és gyakorlása. Beiktatása istentisztelettel kezdődött, s ez volt az első alkalom, amikor katolikusok, reformátusok, evangélikusok és a zsidó felekezet tagjai közösen kérték Isten áldását az államfőre” – írta a Nézőpont Intézet múlt heti jelentésében.