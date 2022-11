A rendőrség által közzétett temérdek fotó és videó is egyértelműen bizonyítja: a migránsok tele vannak fegyverrel. Emellett arról is egyre több információ szűrődik ki, hogy az illegális bevándorlók előszeretettel fizetnek tudatmódosító szerekért és prostituáltakért is - írja a V4NA Hírügynökség.

Folyamatosak a rendőrségi akciók

A csütörtök esti horgosi lövöldözés „felrázta” a szerbiai hatóságokat. Bár az elmúlt hónapokban is voltak kisebb akcióik, és elbuszoztatták a migránsokat valamelyik déli befogadóközpontig, most magasabb fokozatra kapcsoltak, és intenzívebben kezdték begyűjteni az illegális bevándorlókat. A fokozott terepi munkát Bratislav Gasic belügyminiszter jelentette be még pénteken, amikor maga is a lövöldözés helyszínére utazott. Mint fogalmazott, egyeztetett az államfővel, célként pedig a polgárok biztonságának megőrzését tűzték ki.

„Zéró tolerancia van érvényben a bűnözőkkel és azokkal az illegális bevándorlókkal szemben is, akik visszaélnek vendégszeretetünkkel” – fogalmazott akkor a miniszter.

Ennek értelmében a hétvégén számos kisebb akciót hajtottak végre, nemcsak Horgoson és környékén, hanem Zomborban, és Siden is. Az egyik ilyen akciójuk során azokat az elhagyatott horgosi épületeket vizsgálták át, melyekben a pénteki razzia előtt több száz illegális bevándorló tanyázott.

A terep átkutatása során egy migránsra lettek figyelmesek, aki amint meglátta az egyenruhásokat, futni kezdett, közben pedig egy kést dobott el. A férfit gyorsan elkapták – egy 22 éves marokkóiról volt szó. A közelben később egy automata fegyvert, valamint töltényeket is találtak.

Mint arról korábban a V4NA is írt, a hatóság emberei már pénteken is átkutatták a terepet, akkor nagyobb mennyiségben is találtak fegyvereket.

„Főként automata lőfegyverekre bukkantunk, pisztolyokra, töltényekre, emellett bizonyos számú személy ruhaneműi között a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) jelével ellátott sapkákat, sálakat is találtunk.” – jelentette ki a közmédiának a rendőrség segédigazgatója.

Dragan Vasilјevic azt is megerősítette, hogy a fegyveres összecsapás marokkói és afgán migránsok között tört ki. Hat sérültről tudnak, halálos áldozata a lövöldözésnek nem volt. Hozzátette: az illegális bevándorlók elleni akciót az egész országra kiterjesztették, és mindenki ellen fellépnek, aki valamilyen módon veszélyezteti Szerbia lakosainak biztonságát.

A horgosiak azóta rendszeresen számolnak be a falu közösségi oldalán arról, hogy a rendőrök a legkisebb migránscsoportokat is elkapják és elszállítják. Egyikük arról írt, hogy a boltba beszökő illegális bevándorlók után is maszkos, fegyveres erők rontottak be. Többen is arról írnak, hogy a fokozott rendőri jelenlétnek köszönhetően újra biztonságban érzik magukat, míg mások szkeptikusak: attól tartanak, hogy gyorsan alábbhagy a hatóságok „lelkesedése”.

Tudatmódosítók, prostituáltak

A horgosi lövöldözést követően falugyűlést is tartottak, melyen elhangzott: a helyi roma lakosság egyes tagjait is fokozottabban figyelni fogják, a gyanú szerint ugyanis rendszeresen hordanak a migránsoknak kábítószert, valamint saját köreikből való nőket is. Lackó Róbert, a Horgost is magába foglaló magyarkanizsai önkormányzat képviselő-testületi elnöke ezt később a helyi Pannon TV élő adásában is megerősítette. Mint fogalmazott:

„A roma közösségben megy az üzletelés, a prostitúció és a drogkereskedelem is. Nem tudom állítani, de talán a fegyverkereskedelem is. Ez pluszban vonzza a migránsokat, akiknek ajzószerekre van szükségük, és lányokra. Ez egy jó üzletággá vált. Minden a lakosság szeme előtt zajlik.”

A horgosi lakosok valóban sokat tudnak mesélni egyes roma bandák és a migránsok „üzleti ügyeiről”. Egy helyi nő azt mesélte a V4NA-nak, hogy néhány roma lány rendszeresen felkeresi a migránsok által lakott elhagyatott házakat, a lányok egészen fiatalok, kiskorú is van közöttük. Drogcsempészetről is hallottak már a helyiek, valamint arról, hogy a migránsok gyógyszereket, elsősorban epilepszia kezelésére alkalmas készítményeket vásároltatnak maguknak, amit utána alkohollal fogyasztva kerülnek módosult tudatállapotba.