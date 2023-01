Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

Magyarország kifizeti a jövő évi Erasmus-ösztöndíjakat, ha nem lesz megegyezés

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője arról beszélt, hogy szerdán az első kormányülésen szóba került az Erasmus ügye is. A kormány álláspontja egyérelmű: az európai bizottság lépése elfogadhatatlan. Nyugat-Európában is aktív politikusok ülnek a kuratóriumokban. A kormány úgy járt el ahogyan Brüsszel kérte – tette hozzá. Navracsics Tibor egyeztetni fog, és reméli a kabinet, hogy félreértésről van szó. Ha nem lesz megoldása az ügynek, akkor Magyarország kifizeti a jövő évi Erasmus ösztöndíjakat.

Ha az egyeztetések nem vezetnek eredményre, akkor bírósághoz fordul a magyar kormány.

"Minden magyar család 181 ezer forintot spórol havi szinten a rezsivédelmen"

Gulyás arról is beszélt, hogy 2022-ben foglalkoztatottsági rekordot ért el Magyarország, és a forint árfolyamát is sikerült stabilizálni. A következő évben is a rezsivédelmen van a fókusz - tette hozzá. A nyugdíjak és a reálbérek is növekedjenek 2023-ban, valamint elkerüljük a recessziót - ezek a legfontosabb célok idén.