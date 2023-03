Akadt olyan német olvasó is, aki érezhető iróniával már a brüsszeli uniós intézmények bosszúját vizionálta a magyar hatóságokkal szemben a letartóztatott szélsőbaloldaliak miatt. Az illető vélhetően figyelemmel kísérte az utóbbi években hazánk ellen folytatott uniós vegzatúrát, az alaptalan jogállamisági kifogásokat és eljárásokat.

Már az a tény, hogy őrizetbe vették őket, ok arra, hogy megkérdőjelezzék Magyarország jogállamiságát, és ok az uniós források befagyasztására – írta a német kommentelő, aki azt jósolta, hogy a német hatóságok megpróbálják kiadatni majd a szélsőbaloldali terroristákat, hogy otthon engedékenyebben bánhassanak velük.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) olvasói is kihasználták a lehetőséget, hogy a magyar hatóságok fellépésére hivatkozva megfogalmazzák felháborodásukat a német bűnüldöző szervek tehetetlensége miatt. Egyikük azt írta: „Négy gyanúsítottat fogtak el a budapesti rendőrök. Budapesten az első bűncselekmény után azonnal letartóztatják őket. Ezzel szemben Németországban annyit verhetnek és gyújtogathatnak, amennyit akarnak – teszi hozzá. – Valahogy a (német – a szerk.) rendőrségnek szinte soha nem sikerül azonosítani az elkövetőket. Döntse el mindenki saját maga, mi a véleménye erről.”

Volt, aki hosszabb fejtegetésbe bocsátkozott, és mélyebb társadalmi problémákra is felhívta a figyelmet az eset kapcsán. A FAZ egyik kommentelője arról írt, hogy szerinte a magyar szülők jobban nevelik a gyerekeiket a németeknél. Úgy vélte, a magyar börtönben a szélsőbaloldali terrorista megtanulja majd az alázatot. Átformáló élmény lesz számára, ahogy a rajtaütéseik is egy életre átformálják az áldozataikat. Szerinte éppen olyan tehetetlen lesz az elkövető a börtönben, amilyen kiszolgáltatottak voltak azok, akiket rossz embereknek bélyegezve összevertek az utcán. Az olvasó annak a reményének is hangot adott, hogy amikor néhány év múlva ez a személy visszatér Németországba, talán valóban jobb ember lesz. Végül kifejezte részvétét a terror áldozatainak.