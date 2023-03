A Magyar Nemzet által szemlézett kutatás szerint a magyar médiumok egyértelműen besorolhatók a kormányról alkotott véleményük alapján, és minden médiatípusban vannak kormánybarátok és kormánykritikusok. Ezek pedig politikai hovatartozásuktól függetlenül az ország egész területén bárki számára könnyen hozzáférhetőek: a nyomtatott napi- és hetilapokat országosan terjesztik, a jelentős elektronikus médiumok országos lefedettségűek.

2010-ben 34 kormánykritikus médium működött Magyarországon, 2022-re 52-re emelkedett a számuk. Magyarország legjelentősebb kormánykritikus médiavállalkozásai nyereségesek, összesített adózott eredményük 2021-ben több mint 32 milliárd forint volt.

A kormánykritikus médiumokat üzemeltető gazdasági társaságok és egyesületek összbevétele évről évre – egy év kivételével – folyamatosan emelkedett, adózott eredményük az elmúlt hét évben pozitív volt – áll a Nézőpont Intézet kutatásában. Ez megállapítja azt is, hogy a magyar lakosság eszközellátottsága kifejezetten magas: 3,6 millió televízió-előfizetés van, 8,3 millió ember napi szinten el tudja érni a tévécsatornákat, a háztartások 83 százalékéban van széles sávú internet, az internethasználók 95,4 százaléka napi szinten használja is világhálót. Az elemzés végül kitér arra is, hogy a magyarországi médiaszabályozás liberális: bárki, bármikor, szabadon és könnyen alapíthat médiumot, ennek főszabály szerint egyetlen feltétele, hogy bejelenti a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál. „Magyarország alkotmányában és törvényeiben, de jure garantálja a sajtó- és véleménynyilvánítás szabadságát” – szögezi le a dokumentum.

– Ha békeidő lenne, akkor szakmai oka lett volna az elemzés elkészítésének. De mivel nincsen békeidő, sokan pedig bel- és külföldön is egyaránt megkérdőjelezik a magyar sajtószabadság létét, plurális voltát, tényekkel akartuk ennek az ellenkezőjét bizonyítani – mondta a Magyar Nemzetnek Boros Bánk Levente. A Nézőpont Intézet igazgatója szerint két dolog feltételezhető amögött, hogy különböző szereplők miért híresztelnek valótlanságokat. Mint fogalmazott, az egyik a figyelmetlenség, az, hogy nem ismerik a tényeket, a másik pedig a rosszindulat, a tények félremagyarázása.

A teljes cikk IDE kattintva érhető el.