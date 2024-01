Jó üzlet 2 órája

A legtöbb ellenzéki párt be sem jutna a parlamentbe, mégis százmilliókból gazdálkodhatnak

Egyre több olyan ellenzéki párt van a magyar Országgyűlésben, amely, ha most vasárnap lennének a választások, be sem jutna a parlamentbe, mégis több százmillió forintból gazdálkodhatnak. Ilyen a Párbeszéd, az LMP, a Jobbik, az MSZP, de már ide sorolható a Momentum is.

Egységben Magyarországért nagygyűlés Budapesten, 2022. március 15-én Forrás: Magyar Nemzet Fotó: Havran Zoltán

A pártok, azok alapítványai, országgyűlési frakcióik ugyanis mind részesülnek központi költségvetési támogatásban, vagyis az adófizetők pénzéből fedezik politikai kiadásaikat. Mindezen túl a frakciók képviselői is busás fizetést kapnak. A jobboldali elfogultsággal távolról sem vádolható Publicus Intézet decemberben, a Népszava megbízásából készített felmérése szerint a Momentum és az MSZP 4-4 százalékon, a Jobbik, az LMP és a Párbeszéd pedig 1-1-1 százalékon áll szintén az összes megkérdezett körében. Vagyis ezek a pártok most nem lépnék át az ötszázalékos bejutási küszöböt, ennek ellenére még 2026-ig tetemes pénzek felett diszponálnak – írja a Magyar Nemzet. képen: Szabó Rebeka, a Párbeszéd-Zöldek országgyűlési képviselője, Szabó Tímea, a Párbeszéd-Zöldek frakcióvezető-helyettese, Tordai Bence, a Tordai Bence, a Párbeszéd-Zöldek országgyűlési képviselője Budapesten 2022. május 5-én

Fotó: Havran Zoltán / Forrás: Magyar Nemzet A 2023-as költségvetési törvényben szereplő adatok szerint a Párbeszéd például közel 136 millió forintot kap évente, míg a Megújuló Magyarországért Alapítvány további 110 millió forinttal erősíti a Szabó Rebeka és Tordai Bence vezette törpepártot. Az évi 246 millió forint mellett a frakció havi hatmillió forint működési költséget is bezsebel, ez évente újabb 72 millió. Mindent összevetve az egyszázalékos támogatottságot sem igen elérő Párbeszéd 318 millió forintból gazdálkodhat évente. Az ugyancsak parlamenti küszöb alatt lévő Jobbik 236,4 millió forintot kap egy évben, amihez jön a Jobbik Magyarországért Alapítványnak biztosított 280 millió, valamint a frakciónak járó havi 7,6 millió forint. Mindent egybevéve a mára minipárttá zsugorodott Jobbik is biztos anyagi helyzetben van 2026-ig évente 607,6 millió forinttal.

Az LMP 105,6 millióból gazdálkodhat évente, míg az Ökopolisz Alapítvány közel hatvanmilliós támogatást élvez. A frakció 5,7 milliós havi apanázsával a magát zöldként hirdető párt évente 234 milliót kap az adófizetők pénzéből. A bejutási küszöböt alulról súroló Momentum és az MSZP is biztos bevétellel rendelkezik. A Magyar Nemzet teljes cikke ITT olvasható el.

