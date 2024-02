A keresztúti ájtatosság a IV. században jelent meg és a mai formájában a középkorban terjedt el a keresztény világban. Jézus szenvedésének eseményeiről elmélkedve szembetűnik, hogy keresztútján ott voltak a segítők is, akiket a Gondviselés rendelt mellé. „Bennünket is így küld Isten rászoruló, nélkülöző embertársaink mellé, hogy legyünk mi is Cirenei Simonok és Veronikák” – írták.