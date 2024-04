Megkezdődött Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP jelöltjének kampányindító eseménye a fővárosi Bálna rendezvényközpontban.

A rendezvényen felszólal Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője és Tarlós István, Budapest volt főpolgármestere is.

Cikkünket a videó alatt összefoglalóval frissítjük:

„Budapest sokunkat látott felnőni, engem látott, mikor Újpalotán megtettem az első lépéseimet, először ültem biciklire, mentem koncertre, látta sokszor a mosolyomat, máskor a dolgozatok előtti izgalmaimat. Látott férjhez menni, gyermeket szülni. Eközben én is láttam ezt a várost. Láttam szépnek és csúnyábbnak, de ez mindig is egy love story volt” – idézte fel kampányindító rendezvényén Szentkirályi Alexandra, a Fidesz főpolgármester-jelöltje. Mint fogalmazott, Budapest minden kerületében van valami, amit a magunkénak érezhetünk.

„Egy élet is kevés, hogy minden szegletét bejárjuk és megismerjük, de nekem szenvedélyemmé vált” – ecsetelte.

Hozzátette: most már anyaként sem mindegy neki, milyen városban nőnek fel a gyermekeink.

Olyan Budapestet szeretnék, amely gondoskodik lakóiról, tiszteli időseit

– hangsúlyozta.

Felidézte, 2010-től önkormányzati képviselőként, 2014-től főpolgármester-helyettesként dolgozott addig, amíg dinamikusan épült a város. „Akkor a város és a kormány tudott együttműködni, ezért köszönet Tarlós Istvánnak” – emelte ki a főpolgármester-jelölt.

Szentkirályi emlékeztetett: Tarlós István korszaka példátlan fellendülést hozott, Karácsonyék 200 milliós tartalékkal vehették át a stafétát. Elkészült a budai fonódó villamos, befejezték a négyes metrót, elkezdték a hármas metró felújítását, elképesztő turisztikai fejlődések történtek – sorolta a volt főpolgármester eredményeit a főpolgármester-jelölt.

Hangsúlyozta: szereti a várost, és örömmel dolgozik érte, mert Budapest megérdemli, hogy a jövőjére női szemmel is nézzenek, vagyis szeretettel, de tárgyilagosan.

Az egyik szemének Budapest csodálatos, mert szereti, de a másik szeme látja, hogy Budapest milyen most. Akik ma irányítják, azok nem szeretik Budapestet, csak a pénzt és a hatalmat szeretik: „Budapest egy olyan hely, amiért érdemes küzdeni, az otthonunk, ami megérdemli a gondoskodást” – jelentette ki a Fidesz–KDNP jelöltje.

Szentkirályi Alexandra szerint a fővárosban 2019-ben összeállt a Gyurcsány-kormány, amivel véget ért a virágzó időszak. Nem is próbálják titkolni, hogy ki irányít a városházán,

a főváros Gyurcsány fogságában van, a Párbeszéd és az MSZP pedig bevonult Gyurcsány mögé.

Kiemelte: Karácsony Gergely a 2018-as MSZP-s miniszterelnök-jelöltsége után talált egy újabb gazdatestet a baloldalon, pedig korábban csak unikummal tudta elfogadni, hogy Gyurcsánnyal szerepeljen közös listán. A kassza üres, a város koszos, a budapestiek dugókban vagy megállókban ácsorognak, vagy veszélyes kerékpársávokon tekernek. Közben a főpolgármester hivatali sofőrrel használja a buszsávot, a városháza pedig a Gyurcsány-család udvari cége lett. Karácsony elfelejtette, hogy a városvezetés a cselekvésről szól, nem a megvalósítatlan ígéretekről.

„A legnagyobb teljesítménye egy szelfi a Blaha Lujza téri vécével. Olyan főpolgármesterre van szükség, aki tényleg a város szolgálatába tud állni” – mondta Szentkirályi Alexandra.

Felidézte, hogy

nem először hagyja magára a várost a baloldal, ennek történelmi hagyománya van.

„Demszky Gábor idején kivéreztették a várost, most a városházát is pénzzé tették volna. Most pedig Gyurcsány emberei miatt kong üresen Budapest kasszája. A nemzet fővárosa gazdátlan, Karácsony Gergely Gyurcsány Ferenc utasításainak teljesítésével van elfoglalva. De hová lett a pénz? ” – tette fel a kérdést, jelezve, hogy csillagászati magasságokban járnak a parkolási díjak, a 3-as metró klímáját sem hozták helyre, kukákat szerelnek le, szemétben úszik a város. „Hogy lehet, hogy a fentiek ellenére 406 millió forintot kap a 42 fős tanácsadói testület és 65 milliós prémiumot osztottak ki csak a BKK, a BKV vezetőinek?”

Nem számíthatunk tőlük semmi újra, ugyanazok az emberek, ugyanazzal a Gyurcsánnyal az élükön. Itt az idő kikapcsolni a Gyurcsány-show-t Budapesten

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. Mint mondta, a baloldal az elmúlt években megmutatta, mire képes vagy nem képes együtt. „A zsebüket teletömték, és lemondtak a városról” – emelte ki.

Szerinte viszont ez a város többet érdemel: „ Ne feledjük, hogy Budapest a magyarság történelmének legnagyobb vállalkozása. Megérdemli, hogy küzdjünk érte!” – hangoztatta.

Szentkirályi Alexandrának vannak a legjobb lehetőségei

Tarlós Istvánt vastaps fogadta a rendezvényen, és azzal kezdte, hogy szerinte mit jelent polgármesternek, főpolgármesternek lenni. Tarlós István ugyanis tizenhat évig volt polgármester és tíz évig főpolgármester.

Mindenkinek megvannak a maga előnyei, de kell egy általános áttekintés a városról, és tapasztalatok ahhoz, hogy valaki főpolgármester legyen. Szentkirályi Alexandra mögött tíz év fővárosi tapasztalat van

– emelte ki.

Tarlós István felidézte a közös munkát Szentkirályi Alexandrával, akit huszonhat évesen választott maga mellé főpolgármester-helyettesnek a humánpolitikai területen. „Tehetségével, munkájával ezt a pozíciót megszolgálta” – méltatta a jelöltet, és leszögezte: Szentkirályi Alexandrának van a legnagyobb lehetősége arra, hogy a legtöbb forrást megszerezze Budapestnek.

„Senki nem ért mindenhez, az ellenfelei sem” – tette hozzá Tarlós István. Közölte: lehet álmokat szőni, de ezekből tizenöt évig sem lesz semmi. Az igények listáját már korábban is összeszedték Fürjes Balázs, Gulyás Gergely és Kocsis Máté.

„Ez a lista azóta is megvan, és ott van a szekrényben. Ezeknek az ötleteknek viszont van realitásuk. Az árvízvédelmet ígérte Karácsony Gergely, de nem cselekedett. Szentkirályi Alexandra tud kapcsolatot tartani a Belügyminisztériummal, a katasztrófavédelemmel” – mondta a volt főpolgármester, és arról is beszélt, hogy a jelöltet emberségesnek és tisztakezűnek tartja, aki „lát a pályán”.

Tarlós István beszédét itt tekintheti meg:

Budapestnek háborúpárti vezetője van

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője Horváth Csaba zuglói polgármester szavaival kezdte beszédét: jó hír, hogy Karácsonynak már csak 53 napja van hátra a főváros vezetéséből. Felidézte: rengeteg bicikliút épült festékből, ezekben mindenki az örömét leli, a mintájukra lehetne az Üllői út közepére villamossíneket festeni. A nyolcadik kerületben a Teleki tér sarkán nyolc méter bicikliutat adtak át, még a kislánya is kinevette nyuszimotorral ezt a szakaszt. Autóval már csak keservesen lehet közlekedni, de legalább parkolni sem könnyű – vélekedett.

Hozzátette, a légszennyezettségi adatok rekordokat döntöttek, akinek pedig ez nem tetszik, menjen gyalog. Létesültek darázsgarázsok és rovarhotelek, utóbbi után talán idegenforgalmi adót is lehet beszedni. – Javult a Toi-Toi vécék aránya, az ötlet ragadós, akárcsak a budi. Ez volt az első közeledés az árnyékkormány felé, végső soron sok pici DK-irodával találkozhatunk. Az árnyékszék-dolog választási szövetséggé érett, a főpolgármesternek már viszkit sem kell innia ahhoz, hogy Gyurcsány embere legyen – fogalmazott Kocsis Máté.

Úgy folytatta: egyre több kerület ismerte fel a kutyapiszoárok jelentőségét, Niedermüller Péter erzsébetvárosi DK-s polgármester egyszerre hetet adott át ezekből. – Örüljünk neki, hogy nem kötötték át nemzeti színű szalaggal – ironizált a frakcióvezető. Hozzáfűzte: a fővárosi vezetés a méhlegelő szót használja a gondozatlan zöldfelületekre, a parkokba pedig birkákat akartak legeltetni, de ebből nem lett semmi, mert a legtöbbjük irodát kapott a városházán.

A frakcióvezető kiemelte: ezek nem viccek, és szórakoztatók lennének, ha nem a mindennapjainkról lenne szó. Élhetetlen lett a város, elviselhetetlen lett a hajléktalanhelyzet, de legalább Iványi Gábor díszpolgári címet kapott. A várost szeretők szíve vérzik, mert

Budapestből csodát lehetne csinálni, amihez az irritálóan balfácán vezetők helyett jó vezetőkre van szükség.

Tarlós István volt főpolgármester 200 milliós tartalékkal adta át a fővárost, aminek évről évre nő a bevétele, és mégis csődhelyzetbe jutott, miközben „a bamba csak néz”– utalt Karácsony Gergelyre Kocsis Máté.



Felidézte: lett vonaljegy és bérletáremelés, de a prémiumra futotta a csúcsvezetőknek, és a városházát is eladták volna Karácsony feje fölül, ha a sajtó nem leplezi le. A közpénzből készpénzt csináltak, csoda, hogy a kőoroszlánt nem lopták le a Lánchídról, Tüttő Kata annak a hátán emelkedhetett volna ki a Dunából. – Az mindent megér a finanszírozóknak, hogy Magyarországnak háborúpárti kormánya legyen – jelentette ki, és utalt Karácsony Gergely kínos elszólására, amikor egy tévéműsorban arról beszélt, hogy háborúban állunk Oroszországgal.

Nem állunk háborúban senkivel, és ha rajtunk múlik, nem is fogunk, maguk árulják a hazát dollárokért cserébe. Budapestnek külföldről finanszírozott háborúpárti vezetője van, aki miközben bambán néz, Gyurcsányék kifosztják a kasszát

– zárta beszédét Kocsis Máté.