Robert Lewandowski nagy hibát követett el. Mint minden ember, persze, aki őszintén a nyilvánosság elé tárja az érzelmeit. Hetekkel, hónapokkal korábban, sőt már tavaly is azt kellett volna mondania, az Aranylabda kétségkívül becses trófea, de a szavazás szubjektív, csupán egy játék a partvonalon túl, nem kell komolyan venni, neki is az a fontos, amit a pályán, a csapatával elér, akár a Bayern Münchennel, akár a lengyel válogatottal; legyen bármi is a voksolás végeredménye, ő továbbra is csak a futballra kíván összpontosítani.

Ehelyett egy éve csalódásának adott hangot, amiért 2020-ban a France Football nem ítélte oda a díjat senkinek sem – azaz neki, mint a trófea magasan első számú várományosának –, szőrmentén még bírálta is a szaklap szerkesztőségét, idén ősszel pedig szinte minden nyilatkozatában arról beszélt, nagyon vágyik az Aranylabdára, s úgy érzi, mindent megtett a győzelemért.

Így érkezett el a pillanat, amikor a hétfő esti ceremónián már csak ketten maradtak versenyben: Lionel Messi és Robert Lewandowski. A rendező jó érzékkel az utóbbi arcára fókuszáló kamera képét mutatta, s bizony a lengyel csatár elképesztően feszült volt, szinte remegett az idegességtől. Utóbb ugyan volt ereje udvariasan nyilatkozni, de nem is vitás, szörnyen megviselte, sőt megtörte a vereség.

Nem kívánok századszor elveszni a részletekben, hogy miért érdemelte volna meg Lewandowski mindenki másnál sokkal inkább 2021-ben az Aranylabdát, inkább az imént említett körülményre, Lewandowski megtörésére hívnám fel a figyelmet; talán túlzóan, de nem alaptalanul.

Az Aranylabda nem játék, helyesebben nem csupán játék, egyben sportdiplomáciai aktus.

Emlékezzünk csak, volt olyan esztendő a díj hajnalán, amikor a felkért magyar újságíró nem (a már a Real Madridban futballozó) Puskás Ferencre szavazott, de említhetnénk a szovjet befolyást Lev Jasin és Oleg Blohin apropóján is. Ne higgyük, hogy ma már nincsenek „játsz­mák” a háttérben. A spanyol sportsajtó befolyása közismert, sokak szerint ezzel is magyarázható a közelmúltban Lionel Messi és Cristiano Ronaldo egyeduralma; az argentin zseni idei győzelme még inkább erről árulkodik. Lewandowski megtörése közvetetten a Bayern München meggyengítését is szolgálhatja – hadd ne magyarázzuk ennek a jelentőségét.

Lewandowski és a Bayern helyében nem kapnék a felkínált alamizsna, a 2020-as díj pótlólagos odaítélése után. Meg kell nyerni a Bajnokok Ligáját 2022-ben, s akkor minden szavazó tehet egy szívességet...