Úgy tűnik, hogy szinte beláthatatlan távolságba került a profi boksz királykategóriájában a címegyesítő összecsapás, miután az utolsó ismert dátum a bokszcsemege „elfogyasztására” április vége volt. Azóta több mint négy hónap telt el, és annyi a változás, hogy ma már egybehangzó és bennfentes információk szerint is végleg elmarad a brit Tyson Fury és az ukrán Olekszandr Uszik nehézsúlyú profi világbajnoki bokszmeccse, ami a vitathatatlan bajnoki címért is menne…

A két bajnok eltűnt a szorítók környékéről. Uszik, aki négy világszervezet övének – a WBA, az IBF, a WBO és az IBO – is birtokosa, aztán a minap ringbe szállt. Fury viszont, aki WBC bajnoka, csak „szemezgetett” egy időben egy ausztrál bunyóssal.

Uszik a magyar idő szerint szombat éjjel zárult összecsapásán kis híján megbotlott.

Lengyelországi fellépése még most is nagy hullámokat korbácsol, különösen szakmai berkekben. S hogy mi történt Wroclawban, ahol a helyi labdarúgóstadionban negyvenötezer néző előtt, szakadó esőben lépett szorítóba a négy szervezet világbajnoka, a veretlen Olekszandr Uszik?

A világelső ukrán bunyósra ezúttal az a brit Daniel Dubois várt, aki a WBA úgynevezett reguláris bajnoki övét birtokolva állt ki az ukrán ellen, s akinek előzetesen szinte alig adtak sanszot a trónfosztásra. Az ötödik menetig a fiatal, 25 éves brit nem is okozott sok fejtörést a ringben jóval rutinosabb, 36 esztendős vetélytársának. Ekkor azonban váratlanul drámai pillanatoknak lehetett szemtanúja a népes publikum. Uszik ugyanis egy jókora gyomrost követően padlót fogott, és nem nézett ki jól. A vezetőbíró azonban jelezte, szerinte mélyütés történt. Természetesen ezt a verziót az elég ramaty állapotba került ukrán is támogatta. A szakemberek már jóval kevésbé gondolták így, és a visszajátszásokból is az tűnt ki, hogy a brit az övvonalra talált. Ennek dacára a bíró nem számolt rá a földön ücsörgő Uszikra. A híradások és felvételek alapján az ukrán szemmel láthatóan nem volt jó bőrben, sőt, először úgy tűnt, nem is tudja folytatni a küzdelmet. Ám a világbajnok megkapta az ilyen esetben engedélyezhető ötperces pihenőt, amit a szabálytalan mélyütések esetén adhatnak az azt elszenvedőnek.

Aztán Uszik – a hosszúra nyúlt pihenőt követően – a kilencedik menetben másodszor is leütötte ellenfelét, és megnyerte a meccset. Azaz a vitathatatlan bajnoki címre törő ukrán, ha végül vitatható módon is, de megőrizte mind a négy koronáját.