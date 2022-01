A kereskedők termékeit értékesítő hagyományos online áruházak mellett az online használtcikk-piacterek szerepe egyre nagyobb, hiszen továbbra is sokan keresnek használt vagy egyedi termékeket - akár már újonnan nem is kapható lemezeket, könyveket -, illetve hirdetik meg ezeken az újabbra cserélt eszközeiket.

Jellegük miatt az online piacterek vásárlóit eltérő jogok illetik meg a hagyományos áruházakból rendelőktől, ám ez korántsem jelent védtelenséget.

A legnagyobb kockázatot a közösségi oldalakon, nem ellenőrzött apróhirdetési oldalakon és fórumokon való adásvétel jelenti mind az eladókra, mint a vevőkre nézve,mivel ezeken nem érhetők el törvényi előírásokon felüli biztonsági szolgáltatások, amelyek például a Vaterán igen.

A hazai vásárlók általános jogai az online piactereken

Működési jellegükből adódóan az online használtcikk-piacterek eladói között egyaránt megtalálhatók magánszemélyek és cégek, kereskedők, a hazai vásárlókat pedig eltérő jogok illetik meg ezeken a platformokon attól függően, hogy az eladó vállalkozás vagy természetes személy.

Amennyiben az eladó fél egy kereskedő (vállalkozás), és az eladásra kínált termék új, a piactéren vásárlókat is az online vásárlásoknál kötelező 14 napos, indoklás nélküli elállási jog illeti meg. Ha egy eladótól több tételből, darabból álló terméket vásárol a vevő, az utoljára szolgáltatott tétel megvásárlásának időpontját kell alapul venni.

A fogyasztó ilyen esetben elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha az eladó fél cég, használt termékek esetén is el lehet állni a vásárlástól, de hibás teljesítésre nem lehet hivatkozni a terméknek olyan hibái esetén, amelyekre a kereskedő előre felhívta a figyelmet.

Ha az eladó fél magánszemély, a tőle vásárolt sem új, sem használt termékekre nem vonatkozik a 14 napos elállási jog, ugyanakkor a Polgári Törvénykönyvben meghatározott feltételekkel hibás teljesítés esetében ekkor is lehetőség van az elállásra. Ilyen esetben a vevő az eladóhoz intézett jognyilatkozattal a vevő megszüntetheti a termék adásvétele kapcsán létrejött szerződést. Ekkor a már teljesített szolgáltatások, például a futározás költsége visszajár az eladónak. Ha pedig az adásvételt megelőző állapot természetben nem állítható helyre (például mert a vásárló egy ritka, bontatlan gyűjtői terméket rendel meg, de kibontja annak csomagolását, és ezt követően állna el annak megvásárlásától), akkor nincs helye az elállásnak.

A legfontosabb tanácsok piactéren vásárlóknak

Vaterás vásárlás során első körben célszerű megnézni az eladó fél értékeléseit a felhasználói nevére kattintva, hiszen ekkor jól látszik, hogy régóta van-e jelen a piactéren, és elégedettek-e vele a korábbi vásárlói. Gyanút kelthet a sok negatív értékeléssel bíró profil - a Vatera egyébként a több alkalommal szabálysértésen ért felhasználókat kizárja az oldaláról. De a friss, még értékelés nélküli fiókok esetében is érdemes fokozottan körültekintőnek lenni.

Nagy értékű termékek esetében ajánlott a személyes átvétel, vagy az utánvétes fizetés akkor is, ha az eladó pozitív értékelésekkel bír. Ha az eladó a piaci árnál irreálisan olcsóbban kínál egy terméket, illetve elzárkózik a személyes találkozótól, gyanút kelthet. Személyes átvétel esetén mindenképp érdemes alaposan megnézni a termékeket, ha pedig műszaki cikkről van szó, kipróbálás nélkül nem érdemes átvenni azt - erre ajánlott alkalmas időt és helyszínt találnia a feleknek.

Fontos tudni, hogy a Vatera platformján algoritmusok is figyelik a potenciális visszaéléseket, de a piactér ügyfélszolgálata is tud proaktív módon segíteni ezek megakadályozásában. Gyanús hirdetések esetében érdemes lehet várni a termék ellenértékének az átutalásával, jelezni az ügyfélszolgálatnak a gyanús tételt/eladót, és kivárni azt a két-három napot, amit az ügy kivizsgálása igényel. Ha ugyanis valaki azonnal utalja az ellenértéket, körülményesebb visszaszerezni az összeget egy esetleges csalótól.

IPhone-nal és LEGO-val is próbálnak csalni

A Vaterán évente százezernél is több tranzakció valósul meg problémamentesen, és legfeljebb húsz-harminc esetben van szükség rendőrség bevonására valamilyen visszaélés, például az eladott termék le nem szállítása miatt. Az utóbbi évek adatai alapján a csalók leginkább a műszaki cikkek kategórián belül próbálkoznak, azon belül is a mobiltelefon (ezen belül is főként az iPhone), notebook, újabban pedig a hiánycikknek számító videokártyák és játékkonzolok kategóriája érintettek. Előfordult hasonló visszaélés antik érme, illetve drágább LEGO-készletek esetében is.

Ha baj van, így kártalanít a Vatera

Problémás esetekben legtöbbször az eladóval való egyeztetés segít a kielégítő megoldás megtalálásában. OIyan esetekben, amikor az eladó és a vevő mégsem tud megegyezni, a Biztonságos Vásárlás Program keretében a Vatera bruttó 50 ezer forintos összeghatárig megtéríti a platformján vásárolt termékkel kapcsolatos minőségi kifogás által közvetlenül okozott kárt. Ha pedig valamilyen oknál fogva egy vaterás vevő nem kapja meg az általa kifizetett terméket, akkor a programban meghatározott feltételek teljesülése esetén termékenként bruttó 100 ezer forintig téríti meg a kárát a piactér.

Fontos, hogy a panaszt a vásárlástól számított 90 naptári napon belül kell jelezni a Vatera ügyfélszolgálatának, de a hatékonyabb ügyintézés végett érdemes ezt a lehető leghamarabb megtenni.

