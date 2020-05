Lelkileg megviselt moderátorainak kártérítést fizet a Facebook

Mintegy 52 millió dollár kártérítést kapnak, akiknek a cég alkalmazásában a munkájuk miatt mentális problémáik támadtak.

A több mint 11 ezer felperes jelentős része alvállalkozók alkalmazásában áll vagy állt, ami a kaliforniai közösségimédia-óriás cenzúrahálózatának kiterjedtségére utal.

A Facebookot csoportos eljárásban perlő egykori és jelenlegi alkalmazottak azt állítják, hogy tartalomellenőrző munkájuk során

rengeteg erőszakos, bántalmazó és egyéb zavaró jelenetet kellett végignézniük, ami káros hatást gyakorolt a mentális egészségükre.

A legkisebb kártérítési igény 1000 dollár, a legnagyobb 50 ezer dollár, amely tartalmazza a zavaró tartalmak által okozott poszttraumatikus szindróma kezelési költségét is, számolt be a The Verge.

A Facebook egykori tartalommoderátora, Selena Scola 2018. szeptemberében pert nyert a közösségi médiaplatform ellen, amikor az állította, hogy poszttraumatikus szindrómákat szenvedett, miután

rendszeresen kellett nemi erőszakot, gyilkosságot és öngyilkosságot ábrázoló fotókat és videókat néznie a munkája során.

Scola sikeres ügye után több mint 11 ezer alkalmazott perelte be a Facebookot négy amerikai államból, Kaliforniából, Texasból, Arizonából és Floridából – írja hírösszefoglalójában a V4NA hírügynökség.

Class-action lawsuit against Facebook alleges moderator’s job gave her PTSD https://t.co/XtxAOMmRll pic.twitter.com/D8rVafiioh — CBS News (@CBSNews) September 25, 2018

Scola a 2016-os amerikai elnökválasztási kampány idején felvett tartalomellenőrök közé tartozott. A Facebookot akkoriban különösen sok kritika érte a politikai cenzúrája miatt, amikor szinte szűrés nélkül engedték a Demokrata Párt hirdetéseinek és egyéb üzeneteinek megjelenését, miközben a jobboldali, konzervatív videókat és üzeneteket azok politikai tartalmára hivatkozva akadályozták vagy törölték.

A közösségi óriásvállalat azt is bejelentette, hogy a jövőben lépéseket fog tenni a moderátorok mentális egészségének megőrzése érdekében. A vizsgálatra váró videókat például hang nélkül, fekete-fehérben fogják ezentúl megnézni a moderátorok. A munkakörre jelentkezőket pedig alkalmassági vizsgálat alá fogják vetni.