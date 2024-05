Lógott az eső lába szerda reggel, de a barátságtalan idő sem rettentette el a piacra készülőket attól, hogy ott vásároljanak. Így árusból és érdeklődőből is volt bőven. A piacra beérve a legfeltűnőbb az volt, hogy milyen sokan kínálták az epret.

Eperből bőséges volt a kínálat

Végre beérett a hazai fóliás eper, most úgy tűnt, a termelők, árusok versenyeztek a vásárlók kegyeiért.

Volt aki kilóra árulta, más előre elkészített, kimért dobozokban, és akadt, aki dobozolta ugyan, de lemérte a vevő kedvéért, és eszerint számolta az árát. Jellemzően 1300-1400 forintot kértek a gyümölcs kilójáért. Egyszerre volt jelen a szedresi, a vajszlói és a mórahalmi eper a szekszárdi piacon. Ránézésre a szedresi volt a legmutatósabb és legillatosabb.

Újdonság az újburgonya, a tök

Az eper ugyan megállította a vásárlókat, de a többi zöldség is kínálta magát. Újburgonyát például több árus – leginkább kereskedő – is kínált, a kisebb szeműekért 600, a nagyobb darabokért 800 forintot kértek. Ugyancsak újdonság volt a friss tök, melyet leginkább a rántani visznek ilyenkor. Ennek kilóját 670 forintért kínálták több helyen is. Sokan vásároltak újhagymát, ebből is volt vastagabb fehér, illetve lilahagyma, csokrát 350 forintért lehetett beszerezni. Az idei kelkáposzta és káposzta is kelendő volt, kilóját 600 -és 700 forint körüli áron vették a vásárlók.