Újabb példányt árvereznek el Shakespeare gyűjteményes kötetének első, csaknem 400 évvel ezelőtti kiadásából.

A magántulajdonban maradt kevesebb mint 20, úgynevezett első fólió megvételre kínált példánya akár 2,5 millió dollárért is elkelhet a július 7-i New York-i liciten - közölte pénteken az aukciót lebonyolító Sotheby's.

Az aukciósház szerint ez lehet az első példány, amely Skóciából származik, ami irodalmi értékén kívüli történelmit is kölcsönöz a könyvnek. A kötetnek hiányzik ugyanakkor híres, az író képmását ábrázoló borítója, amelyet az évszázadok során talán eltávolítottak vagy elloptak, hogy bekereteztessék portréképként.

A kötet utolsó ismert tulajdonosa egy chicagói ingatlanfejlesztő.

A gyűjteményes kötetet Shakespeare barátai, John Heminges és Henry Condell színészek készítették elő fólió formátumban a drámaíró halála után, 1623-ban. Az akkor Shakespeare-nek tulajdonított összes, 36 színpadi művet tartalmazza, köztük olyanokat, amelyeket addig nem publikáltak és amelyek talán nem is maradtak volna fenn e kiadás nélkül. Noha Shakespeare művei közül 18-at már korábban is kiadtak, az első fólió az egyetlen megbízható forrása nagyjából további húsz szövegének és értékes forrásszövege a korábban publikáltaknak is.

Az első fólió egyik példánya 2020 októberében kis híján 10 millió dollárért, akkori árfolyamon hárommilliárd forintért kelt el a Christie's New York-i aukcióján, és az így a világ legdrágábban elárverezett irodalmi műve lett.