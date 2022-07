A központi megemlékezést idén a budapesti Hunyadi János-szobornál tartják. Gion Gábor, a Honvédelmi Minisztérium (HM) stratégiai tervezésért és humánpolitikáért felelős államtitkára a déli harangszó után Hunyadi János szobránál tartott rendezvényen felidézte: 566 évvel ezelőtt Magyarország évtizedekre megállította a török terjeszkedést, Hunyadi János és Kapisztrán János seregei győzedelmeskedtek a többszörös túlerőben lévő II. Mehmed török szultán hadai felett. Őseink 1456. július 22-én olyan cselekedeteket vittek véghez, amely nem csak az akkori Európa, hanem napjaink Európája számára is meghatározó.

Ez a nap nem csupán a nemzetnek, hanem a keresztény Európának a mai keresztény világnak is az emléknapja

– szögezte le.

Az államtitkár kitért arra is, hogy miközben a 100 ezres török sereg elindult Magyarország felé, itt belviszályok nehezítették a helyzetet, az összefogás minimális volt. Szilágyi Mihály várkapitánynak és sógorának, Hunyadi Jánosnak saját költségén kellett szembenéznie a török támadással. Jelentősebb segítséget csak Kapisztrán Kános szerzetes háromezer fős, irreguláris serege jelentette.

A helyzet súlyosságát jól mutatja az is, hogy III. Kallixtusz pápa isteni segítségért könyörgő aranybullát adott ki az ütközet előtt, amelyben elrendelte a déli harangszót, "mintegy könyörgésként a török támadás visszaverésére".

A déli harangszót később összekapcsolták a nándorfehérvári diadallal, s a győzelem után a "hálaadás harangszava lett". Később a pápa a győzelem hírének napját, augusztus 6-át az Úr színeváltozása ünnepet, fő ünneppé nyilvánította

– ismertette Gion Gábor.

Az államtitkár megjegyezte: Európa nem vette komolyan a fenyegetést a nándorfehérvári diadalt megelőzően, "nem nyújtott segítő kezet". A magyarokra hárult a keresztény Európa védelme és "mostanában ugyanezt érezzük" - mondta.

Az egykori hős védők elhivatottsága és áldozatvállalása példaértékű a magyarok és Európa számára. Magyarország napjainkban is fontos szerepet tölt be Európa határainak védelmében, hiszen fokozódik a menekültválság és egyre súlyosabb az illegális migrációs helyzet is

– hangsúlyozta.

A migrációs veszélyt is Magyarország ismerte fel, és a magyar kormány minden erejével azon dolgozik, hogy megállítsa az illegális bevándorlást: "megvédjük keresztény értékeinket" - szögezte le, kiemelve, hogy

Magyarország a jövőben sem fog illegális bevándorlókat beengedni.

Ahogy őseink tették 1456-ban, most is jó példával kell elől járni, és megvédeni a határokat. Elődeink 566 évvel ezelőtt tanúsított hősiessége olyan iránytű, amely napjainkban is biztosan mutatja az irányt

– jelentette ki az államtitkár.

1456. július 22-én a Nándorfehérvárt, a mai Belgrádot védő magyar seregek megsemmisítő vereséget mértek II. Mehmed török szultán hadaira. A győzelem évfordulója alkalmából 2011. július 4-én az Országgyűlés július 22-t a nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvánította.



