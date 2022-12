„Az ellenfél szurkolótábora nagyon hangos és ellenséges lesz, erre a játékosaimat is figyelmeztettem. A futballistáim tudják, mire számíthatnak” – mondta a franciák játékosként is világbajnok szövetségi kapitánya, aki ugyanakkor méltatta az ellenfelet.

„A győzelemre nincs állandó recept. Számomra a legfontosabb, hogy alkalmazkodjak a soron következő feladathoz, így a lehető legtöbbet hozzam ki a játékosaimból. A marokkói válogatott szervezett védekezésére eddig egyetlen ellenfél sem talált megoldást, így nekünk is fel van adva a lecke. Nincs olyan csapat, amely önszántából mond le a labdabirtoklásról, mindig kell hozzá egy ellenfél is. A labdabirtoklás önmagában nem elég, veszélyt is kell teremteni. A címvédésnek rengeteg összetevője van, a játékosok képességein kívül figyelembe kell venni a csapatszellemet, a mentalitást és a nehéz helyzetekre való reagálást is – igaz, erről még korai beszélnünk, hiszen még csak az elődöntőben járunk” – mondta Deschamps.

Hugo Lloris, a franciák kapusa szerint az a csapat, amelyik a belgákat, a spanyolokat és a portugálokat is legyőzi, tiszteletet érdemel.

„Csak tisztelhetjük és csodálhatjuk, amit Marokkó elért, ezen a szinten semmi sem a véletlen műve. Amikor egy csapat legyőzi Belgiumot, Spanyolországot és Portugáliát, akkor a játékosok minőségén kívül érdemes megfigyelni a csapatszellemet és az összetartást is. Félelmetes ellenféllel nézünk szembe, ráadásul a szurkolóik is elképesztő hangulatot teremtenek a stadionban” – fogalmazott Lloris.

Világbajnokság, elődöntő

Franciaország–Marokkó, szerda, 20 óra (tv: M4 Sport)

Al-Hor, al-Bajt Stadion. Vezeti: Ramos (mexikói).