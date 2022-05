Voksán Virág a Drágám, add az életed! vadonatúj szériájában szerepel először nyilvánosan párjával. A DJ gyermekei édesapját soha nem láthatta a közönség, döntésük közös, ennek okáról a Borsnak mesélt:

– Nagyon sokszor kértek már föl minket közös fotózásra, egyetlenegy alkalommal tettünk kivételt – kezdte a Borsnak Virág.

Sajnos rengeteg támadás ért engem, biztosan azért nem mutatom meg Lacit, mert nagyon öreg, csúnya, vagy olyan vád is ért, hogy nem is létezik. A párom soha nem akart szerepelni, hiszen neki civil foglalkozása van, és nem is szereti ezt a világot – mondta.

Virágék a műsor korábbi évadait is nézték, így örömmel fogadta a TV2 felkérését.

– Beszélgettünk róla, tetszettek a feladatok, amiben mi is szívesen megmérettetnénk magunkat. Amikor idén megkeresett a csatorna, az volt az első gondolatom, egy szuper kikapcsolódás lehetne számunkra. Nem mondom, hogy azonnal igent mondott rá Laci, de kis noszogatás után sikerült rábeszélnem. Végül most az egyszer kivételt tettünk, és a kamerák előtt is mutatkozunk együtt. Egyhamar biztos nem lesz erre újabb példa – jelentette ki Virág, majd hozzátette, számos példa van előttük, ami döntésüket megerősíti.

Forrás: TV2

Nekünk fontos a magánéletünk, szeretnénk magunknak megtartani. Úgy gondoljuk, hogy a túlzott médiaszereplés rossz hatással lehet egy kapcsolatra. Nem egy példát láttunk arra, hogy a sztárvilágban mennyi házasság ment tönkre, akik reflektorfényben élték a mindennapjaikat. Mi ezt nem szeretnénk

– mesélte, de azt is elárulta, ezt leszámítva a forgatás minden perce óriási élmény volt számukra.

– Szerettük volna a saját határainkat is felfedezni. Imádtuk a licitálós pillanatokat, mert mindig kisebb harcot vívtunk a játékostársainkkal, vicces jelenetek voltak. A párom nagyon komolyan vette a részvételünket, és engem is meglepett a kitartása. Én vele ellentétben sokkal lazább vagyok, de mint ahogy az életben is, itt is tökéletesen együtt tudtunk működni. Végre én is ki tudtam szakadni a monoton édesanya életből, hiszen minden áldott nap ugyanaz a mókuskerék pörög és ismétlődik. Amióta megszületettek a gyerekek, nem voltunk nyaralni, ezt az öt napot kifejezetten felüdülésként éltük meg – mondta a Borsnak.