A műsorba jelentkező, szerelmet kereső tizenkilenc hölgy számára ez a kaland sokkal több lesz egy szimpla randiműsornál.

Az, hogy a nők mind korban, mind természetben meglehetősen különbözőek, eleve nem könnyíti meg az összezártság okozta helyzetet, főleg úgy, hogy mindannyian ugyanannak a férfinak a szívére pályáznak. Barátság, intrika, színlelés, bizalom, taktika, naivitás csak néhány fogalom, ami a nézőkre vár és titkok sora, amik napvilágra kerülése befolyásolja majd A Nagy Ő döntéseit. Árpa Attila maszkulin macsó karaktere mögé is beláthatnak majd a nézők, személyiségének eddig rejtett zugait is feltárja majd a képernyőn, megmutatva ezzel a gyengéd, esendő oldalát is - közölte a TV2.

Fotós: TV2

Ahogy mondani szokás, szerelemben és a háborúban minden eszköz megengedett. Nyilván voltak kétségeim, hogy ez mégiscsak egy reality, amit egy egész ország nézni fog, ami egyrészről valamilyen formában egy szűrő, a szó jó és rossz értelmében egyaránt. Hiszen lehet, hogy az én szívem választottja sosem jelentkezne a műsorba, de visszautalva az első mondatra, simán lehet, hogy azt a mottót vallva, átlépve a saját árnyékán, eljön ide. Ha húsz évvel ezelőtt kértek volna fel A Nagy Ő-re, akkor abból egy tizenöt részes felnőttfilm készült volna, de mivel már nem vagyok harminc, hanem ötven, ezért a nézők pont az ellenkezőjét fogják látni: egy olyan próbálkozást a részemről, hogy megmutassam, igenis vannak még férfiak klasszikus értékrenddel, van még régimódi iskolája az udvarlásnak. Talán egy picit be tudom ezt mutatni annak a generációnak, akik randiappokon szocialázódnak, hogy jobbra húznak és küldenek egy dickpic-et, hogy ezt bizony lehet máshogy is – avatta be a nézőket gondolataiba Árpa Attila.

Az adásokban számos olyan aktivitás, feladat is látható lesz, melyek Attila életében fontos szerepet játszanak. Hobbik, sporttevékenységek, dalok és helyszínek, amik számára fontosak, vagy valamiért emblematikusak. Sok egyéb mellett például lesz lovasrandi, meghitt találka, vagy éppen közös sorozat forgatás is. A feladatok és randevúk során Attila egyre jobban megismeri a nőket, akiknek adásról adásra egyre inkább feltárul a személyisége, motivációja, élettörténete. Az eseményeket pedig olykor teljesen felborítja a műsorvezető, Lékai-Kiss Ramóna érkezése, aki azt is elárulta, hogy mennyire más Attila valójában, mint amit eddig gondolt róla.

Tavaly a Dancing with the Stars-ban már dolgoztunk együtt, de az egy teljesen más szituáció volt. Ott rendkívüli módon leterheltek voltak a versenyzők, így Attila is a próbákkal, feladatokkal. Most sokkal többet tudtunk beszélgetni és biztos vagyok benne, ahogy nekem, úgy a nézőknek is tartogat majd hatalmas meglepetéseket, hogy milyen férfi is ő valójában. Elöljáróban csak annyit árulok el, hogy ahogy haladunk előre, egyre jobban kinyílik azoknak, akiket közel érez magához, előttük felfedi az esendő énjét. Abból, amit a forgatás heteiben láttam, úgy gondolom, hogy egy szeretetteljes, és szeretetre vágyó férfi tárja ki a szívét ország-világ előtt – mondta el a Bachelor – A Nagy Ő műsorvezetője, Lékai-Kiss Ramóna.

Az, hogy vajon egy cserfes, bohém, dögös, spirituális, vagy éppen szókimondó nő lesz Árpa Attila szíve hölgye, hamarosan kiderül!