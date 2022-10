Szilágyi Liliána 2022-es éve igencsak viharosra sikeredett: tavaly december legvégén döntött úgy, hogy felfedi titkát, amit hosszú évek óta rejteget. Mintegy 70 percen keresztül mesélt egy mélyinterjúban arról, hogy édesapja, Szilágyi Zsolt testileg és lelkileg is bántalmazta, emellett szexuális visszaélést is rendszeresen elkövetett ellene. Később, már a bíróságon újabb, ha lehet mondani, még az eddigieknél is felkavaróbb részleteket árult el.

Elmondása szerint volt, hogy meztelenül kellett a tükör elé állnia, az apja ilyenkor a mellét és a fenekét is megfogta, közben azt kommentálta, hol kéne lefogynia, és olyat is mondott neki, hogy „kurva lesz, amikor nő lesz”. Legutóbb egy beszélgetés során felfedte: gyerekkorában egy barátnője is szörnyű dolgokat tett vele.

A múlt héten pedig arról beszélt: teljesen maga mögött hagyta az élsportot, és ezáltal boldogabb, mint valaha volt.

Ebben az igazán megterhelő évben vőlegénye, Lengyel Zsombor volt Liliána mellett. A férfi nyújtott neki erőt, így aligha meglepő, hogy Palik Lászlóék is közösen hívták meg őket a Három igazság című beszélgetős műsorukba – azonban ellentétben az előző vendégekkel, Muri Enikővel és párjával, Tóth Szabival, őket együtt kérdezte a három műsorvezető.

Gyerekkoruk óta ismerik egymást

Liliána ritkán beszél kapcsolatáról, szerelméről, a Bors szemléje szerint most azonban felfedte: még gyermekkorukban ismerkedtek meg. Már ekkor kiszemelte magának a két évvel idősebb fiút:

– Volt egy hosszú hajú kisfiú, akivel nagyon szerettem volna játszani, és folyamatosan lerázott. Ekkor két-három éves voltam, és emlékszem az érzésre, hogy nagyon ideges voltam emiatt. Egyébként csak később, két éve tudtam beazonosítani, hogy ez a kisfiú ő volt.

Liliána ezt követően 11 éveskorában látta meg újra a fiút, és azonnal beleszeretett, érzéseiről pedig naplót is vezetett. Erről Zsombor nevetve kijelentette: így elmondva romantikusan hangzik, ám olvasni azért elég ijesztő. Végül egymásra találhattak volna, ám az élet – pontosabban Liliána apukája – akadályokat gördített eléjük.

– Apukám nem engedte, hogy találkozzunk. Nem engedett kapcsolatot senkivel. 17 éves koromban engedett el először vasárnap délutánonként két órára, háromtól ötig.

Később elsodródtak egymás mellől, nem találták a közös hangot, két éve azonban újra egymásra találtak, és igazán meglátták egymásban azt, akit keresnek.

Liliána egyébként elárulta: Zsombor mindig is nagyon érett volt érzelmileg, ő azonban nem, sőt, érzelmi autistaként jellemezte magát.

"Nem voltam boldog"

Mind Liliána, mind Zsombor maga mögött hagyta már az úszást, mint versenysportot. A fiú, aki korábban hagyta ott a medencét, úgy fogalmazott, kívülről ijesztő volt Lilut látni.

– Van egy szitu, és lehetetlent akar belőle az ember kihozni. Arra meg nyilván kivan, ha nem történik meg az a lehetetlen, ami alapból nem történhet meg. Lilunak pedig olyan a személyisége, hogy "akkor én vagyok a hibás!" – magyarázta.

Arra, hogy Szilágyi Liliánának mit jelent az úszás, kemény szavakkal válaszolt:

Egy nagy átverést jelent, ami nagyon szomorú.

Ha az eredményeimet nézzük racionálisan, elég komoly pályafutásom volt. De nagyon sokáig nem tudtam észrevenni, miben vagyok benne. Nem volt igényem a sportra, nem szerettem, csak elhitettem magammal, hogy ez a boldogság. Teljes mértékben elvesztettem magamat – részletezte.

– Egyre inkább azt éreztem, hogy át vagyok verve önmagam által is, hogy az úszás az én helyem, a sport az én helyem. Hatalmas tanulság volt. Egy másodpercig nem éri meg csinálni, ha valaki nem boldog belül.

Feldob a tudat, hogy a saját életemmel én rendelkezem.

Lehet, hogy élveztem volna az úszást, ha nem ilyen közegben vagyok, ha nem ilyen múlttal, nem ilyen családi háttérrel. Lehet, de ez már nem derül ki – magyarázta a volt profi sportoló, aki biztos benne: nem tér vissza többet a medencébe, az élsport világába.

Szerelme el sem hitte Liliána drámáját

Azokra a családon belüli drámákra, melyeket szűk egy évvel ezelőtt hozott nyilvánosságra Liliána, eleinte még párja sem igazán látott rá. Noha fura volt számára például, hogy tiniként hogy találkozhattak, olyannyira elhitte, hogy a lánynak a sport mindene, hogy meg sem kérdőjelezte ezt, Lilu pedig – saját bevallása szerint is – akkoriban még nagyon igyekezett védeni az apját. Később, amikor megnyílt szerelmének, sem igazán tudta feldolgozni a fiú, hogy mindez így létezhet: szerető családból jött, számára az, hogy ilyen dolgok megtörténhetnek, elképzelhetetlennek tűntek. Maga is megkérdőjelezte, hogy ez mind igaz lehet-e.

Megkérdeztem tőle: ez biztos igaz?

– fedte fel Zsombor, aki ugyan apránként ismerte meg Liliána titkait, nem pedig egészben, ahogy a nagyközönség, mégis hitetlenkedve, nehezen birkózott meg a történetekkel.

– Annyira szürreális volt, hogy azt mondtam rá: igen? – tette hozzá, amire Liliána is úgy reagált:

– Egy normál ember nem él át ilyeneket, ezért távolítja a lelkét és a tudatát ettől.