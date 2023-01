Most úgy látszik, végre be is teljesül ez az álma. Gabi természetesen férjével, Krausz Gáborral, és kislányukkal, Hannarózával közösen hagyja el Budapestet. Sokan tudják, hogy az énekesnő rendszeresen blogol a csalad.hu-ra, posztjaiból sok minden kiderül a magánéletéről is, ahogy most az is: a férjével tényleg rászánják magukat a költözésre.

"Még óvatosan merek csak fogalmazni, és konkrétumokat még félek elárulni, de tudjátok, hogy régi vágyam, hogy a Dunakanyarba költözhessünk.

Úgy néz ki, hogy eggyel közelebb kerültünk ennek az álomnak a megvalósításához. A bakelit mellett a második legnagyobb ajándék az lenne, ha ez a vágyam ebben az évben teljesülhetne. Mondjuk, az kitenné a hátralévő összes születésnapomat és karácsonyt, húsvétot, házassági évfordulót, Valentin napot, de leginkább a hétköznapokat. Életem legnagyobb ajándéka lenne egy vidéki otthonban kelni reggel (akár kakaskukorékolásra) és oda hazatérni este.

Azon gondolkodtam, hogy amióta Budapesten élek, a belvárosban csak egyszer laktam, mondjuk igaz, hogy akkor több évig, de akkor is egy kis kertkapcsolatos földszinti lakásban, ahol azonnal paradicsomokat ültettem a díszkertbe" – olvasható Tóth Gabi írásában.

Az énekesnő azt is felfedte, hogy a kislánya hamarosan már óvodába fog járni, és hogy tovább erősítse az elhatározását, Hannarózát már a térség egyik intézményébe íratta be. hogy mit árult még el a vidéki léttel kapcsolatos vágyairól Gabi, kiderül a Ripost cikkéből.