Néhány év kényszerű kihagyás után ismét a Duna műsorán választják meg Magyarország legszebb lányát, aki egy évig viselheti majd a Miss World Hungary címet és lehetőséget kap arra, hogy az országot képviselje a nemzetközi finálén.

A legismertebb és legrégebbi szépségversenyt, a Miss Worldöt először 1951-ben rendezték meg, az elmúlt 72 évben változatlan céllal, hogy a szépséget a jótékonyság szolgálatába állítsák. A mindenkori világszépe nemzetközi karitatív feladatokat lát el, az általa felkarolt ügyek pedig kiemelt figyelmet kapnak.

Rogán Cecília, Tótpeti Lili, Sarka Kata

Fotós: Kunos Attila

2023-ban egy teljesen megújult versenyt láthatnak majd a közmédia nézői, erről a versenyigazgatók, Rogán Cecília és Sarka Kata számoltak be.

„Tartalmi és arculati változások is lesznek az idei versenyben, csodaszép, új díszlet készül a televízióműsorhoz. Miss World Hungary-nek lenni nemcsak dicsőség, de hatalmas felelősség is, hiszen a cím viselője Magyarországot képviseli egy olyan világdöntőn, ahol több mint 70 ország versenyzője méreti meg magát. Hatalmas kaland, rendkívüli lehetőség, aminek első lépése a jelentkezés, amire március 24-től van lehetőség” – nyilatkozta Rogán Cecília.

Sarka Kata hozzátette, hogy a látványelemek változása mellett a tartalmat érintő újítások is lesznek.

„A változó világ követelményeihez igazodva tolódnak a hangsúlyok is a versenyben. Természetesen az esztétikus külső, az arányos alkat továbbra is elvárt, ám ugyanilyen fontos, hogy a leendő szépségkirálynőnek határozott tervei és elképzelései legyenek arról, milyen ügyet karol fel, hogyan tudja támogatni az általa kiválasztott szervezetet és népszerűsíteni a jótékonysági kampányát. Ez kiemelten fontos, ahogy az is, hogy a győztes magabiztos angoltudással induljon neki a világversenynek, ez ma már elengedhetetlen” – ismertette a részleteket Sarka Kata.

További újdonságként említette, hogy a nemzetközi döntőhöz hasonlóan a Magyarország Szépe műsorában sem lesz már fürdőruhás bemutató, a lányok ehelyett sportöltözékben vonulnak majd végig a kifutón.

Aki úgy érzi, megmérettetné magát a versenyen, a magyarorszagszepe.hu linken részletes információkat talál a jelentkezés feltételeiről.

Borítókép: Tótpeti Lili