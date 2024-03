Az eddig sem volt titok, hogy Koncz Gábor boldog párkapcsolatban él, de azt csak most árulta el egy interjúban, hogy elvette feleségül a Katát, a párját. Ráadásul nem is most, hanem már évekkel ezelőtt, csak eddig diszkréten hallgattak róla. Az esküvőről csak a legszűkebb társaságuk és a család tudott.

Hét éve megnősültem

- mesélte a színész egy interjúban szólta el magát, amit a Buda Környéki Televíziónak adott.